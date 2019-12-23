"Мемориал" включил Егора Лесных в список политзеков

23 декабря 2019, 13:20

Список российских политзаключенных за два месяца пополнился девятью фамилиями, констатировал сегодня Правозащитный центр "Мемориал". В обновленный перечень политзеков включен уроженец Волжского Егор Лесных, осужденный по "московскому делу".

Как писал "Кавказский узел", уроженец Волжского Егор Лесных 6 декабря был приговорен к трем годам колонии. По версии обвинения, 27 июля на акции протеста в Москве Лесных напал на сотрудника Росгвардии. Защита обжаловала приговор, указав, что Егор Лесных защищал других участников акции протеста во время стычек с силовиками.

27 июля на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, согласно официальным данным, 1074 человека.

Правозащитный Центр «Мемориал» опубликовал обновленные списки российских политзаключённых, находящихся под стражей, в которые включены 314 фамилий. "Два месяца назад, когда мы публиковали предыдущие списки, в них были включены имена 305 человек", - сообщила пресс-служба Правозащитного центра.

Список политзаключённых за два месяца пополнили фигуранты «московского дела», в том числе Егор Лесных, а также уроженцы Средней Азии и Татарстана, осужденные по обвинениям в причастности к «Хизб ут-Тахрир»*, говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала".

Списки, составленные "Мемориалом", "заведомо неполные" и являются "лишь достоверной минимальной оценкой масштабов политических репрессий". Из 314 человек, включенных в списки, 250 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 64 - по политическим мотивам, отмечают правозащитники.

"Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, несомненно, существенно больше охваченного нашими списками", - подчеркивается в сообщении.

Егор Лесных родился в 1984 году и живет в Москве, он индивидуальный предприниматель в сфере строительства. Егор Лесных донор, активист инициатив помощи малоимущим и животным. Приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти) к трем годам колонии общего режима, говорится в справке о Егоре Лесных, размещенной на сайте "Мемориала".

Уроженец Волгоградской области Егор Лесных уже "лет пять" живет в Москве, где занимается ремонтом квартир, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат активиста Эльдар Гароз. Он охарактеризовал уроженца Волжского как "общественно активного человека". "Егор организовывал благотворительные мероприятия и кормил бездомных", - пояснил адвокат.

Напомним, ранее Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева, а также активистку Зарифу Саутиеву.

В список политзаключенных ранее также были включены ростовские активисты Владислав Мордасов и Ян Сидоров, активистка Анастасия Шевченко, а также преследуемые за религиозные убеждения Свидетели Иеговы, организации которых признаны в России экстремистскими и запрещены по решению суда.

Новости о преследовании активистов из регионов юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация признана в России террористической и запрещена решением суда.