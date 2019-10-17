Уроженец Волжского арестован по делу о беспорядках в Москве

17 октября 2019, 12:58

Суд в Москве постановил 16 октября заключить под стражу уроженца Волгоградской области Егора Лесных, обвиненного в избиении сотрудников Росгвардии на июльской акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, по разным данным, от 600 до 1001 человека. На аналогичном митинге в Москве 27 июля задержали, согласно официальным данным, 1074 человека. Обе акции были не согласованы с властями.

Басманный районный суд 16 октября постановил заключить под стражу до 14 декабря уроженца Волжского Егора Лесных, обвиненного в применении насилия к силовикам во время митинга в Москве, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Егора Лесных Эльдар Гароз.

"Его обвиняют в якобы ударах, нанесенных сотрудникам Росгвардии", - сообщил адвокат, пояснив, что "пока позиция Егора и защиты – это 51-я статья Конституции", разрешающая не свидетельствовать против себя самого. Позиция защиты будет скорректирована и озвучена после окончания предварительного следствия и ознакомления с материалами уголовного дела. "Думаю, оно закончится в ближайшие дни", - сказал Эльдар Гароз.

Сейчас Егор Лесных находится в ИВС. "Через неделю его отправят в СИЗО, в какое – пока неизвестно", - сказал Эльдар Гароз.

По его словам, Лесных живет в Москве уже "лет пять", где занимается ремонтом квартир в качестве индивидуального предпринимателя. При этом уроженец Волжского "общественно активный человек", уточнил адвокат. "Он донор, об этом свидетельствуют многочисленные справки. Ему должны были дать звание почетного донора. Егор организовывал благотворительные мероприятия и кормил бездомных. В Москву поехал потому, что нужно финансово поддерживать родителей. [...] В Волжском у Егора находятся престарелые родители, вряд ли они смогут подъезжать на судебные заседания", - отметил Гароз.

Вместе с Егором Лесных в деле "об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти" фигурируют еще пять человек, сообщила 14 октября пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Егор Лесных и другой обвиняемый, Максим Мартинцов, "действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар". "Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

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