Егор Лесных (в центре). Скриншот видео Общественный вердикт / Publicverdict https://www.youtube.com/watch?v=hU-0djt5XsI

17 октября 2019, 12:58

Уроженец Волжского арестован по делу о беспорядках в Москве

Суд в Москве постановил 16 октября заключить под стражу уроженца Волгоградской области Егора Лесных, обвиненного в избиении сотрудников Росгвардии на июльской акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, по разным данным, от 600 до 1001 человека. На аналогичном митинге в Москве 27 июля задержали, согласно официальным данным, 1074 человека. Обе акции были не согласованы с властями.

Басманный районный суд 16 октября постановил заключить под стражу до 14 декабря уроженца Волжского Егора Лесных, обвиненного в применении насилия к силовикам во время митинга в Москве, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Егора Лесных Эльдар Гароз.

"Его обвиняют в якобы ударах, нанесенных сотрудникам Росгвардии", - сообщил адвокат, пояснив, что "пока позиция Егора и защиты – это 51-я статья Конституции", разрешающая не свидетельствовать против себя самого. Позиция защиты будет скорректирована и озвучена после окончания предварительного следствия  и ознакомления с материалами уголовного дела. "Думаю, оно закончится в ближайшие дни", - сказал Эльдар Гароз.

Сейчас Егор Лесных находится в ИВС. "Через неделю его отправят в СИЗО, в какое – пока неизвестно", - сказал Эльдар Гароз.

По его словам, Лесных живет в Москве уже "лет пять", где занимается ремонтом квартир в качестве индивидуального предпринимателя. При этом уроженец Волжского "общественно активный человек", уточнил адвокат. "Он донор, об этом свидетельствуют многочисленные справки. Ему должны были дать звание почетного донора.  Егор организовывал благотворительные мероприятия и кормил бездомных. В Москву поехал потому, что нужно финансово поддерживать родителей. [...] В Волжском у Егора находятся престарелые  родители, вряд ли они смогут подъезжать на судебные заседания", - отметил Гароз.

Вместе с Егором Лесных в деле "об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти" фигурируют еще пять человек, сообщила 14 октября пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Егор Лесных и другой обвиняемый, Максим Мартинцов, "действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар". "Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Новости о преследовании активистов из регионов юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Пикеты за честные выборы вызвали интерес у волгоградцев", "Сотрудница штаба Навального задержана в Ростове-на-Дону", "Прохожие поддержали акцию оппозиции за честные выборы в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 октября 2019, 14:04

17 октября 2019, 13:51

17 октября 2019, 13:43

17 октября 2019, 12:16

  • Арестован сити-менеджер Новочеркасска

    Суд в Ростове-на-Дону постановил заключить главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина под стражу до 31 октября. Его подозревают в получении взятки на посту мэра Зверево, показания против Зюзина дала его заместитель.

17 октября 2019, 11:03

  • 1 Уроженки Кавказа попросили об эвакуации из зоны конфликта в Сирии

    Уроженки Северного Кавказа с детьми, находившиеся в лагере в Сирии, после начала военной операции турецких войск опасаются за свою жизнь и просят эвакуировать их из прифронтовой зоны, рассказала родственница одной из женщин. В лагере находятся уроженки в том числе Дагестана и Чечни, следует из опубликованных аудиообращений к властям России.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи