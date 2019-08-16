Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко

16 августа 2019, 14:03

В январе 2019 года впервые в России было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. В качестве обвиняемой суд арестовал оппозиционную активистку, ростовчанку Анастасию Шевченко. За что борется Анастасия и почему система борется с ней, разбирался «Кавказский узел».

Кто такая Анастасия Шевченко

Российский общественный и политический деятель, Анастасия Нукзариевна Шевченко родилась 23 октября 1979 года в Бурятии. Окончила Иркутский лингвистический университет с красным дипломом. После рождения старшей дочери семья переехала в станицу Егорлыкская Ростовской области, где родились вторая дочь и сын. Анастасия работала журналистом в местной газете и на телевидении, завотделом телевещания муниципального предприятия «Заря» и старшим инспектором организационно-территориального отдела Избирательной комиссии Ростовской области.

С 2017 года была координатором ростовского отделения движения «Открытая Россия»*, затем вошла в его федеральный совет, возглавляла региональный штаб Ксении Собчак и региональное отделение партии «Гражданская инициатива». В июне 2018 года стала одним из авторов и исполнителей акции против пенсионной реформы «Обобрали до трусов».

В июле 2019 года Шевченко выдвинула свою кандидатуру в ростовскую городскую думу в качестве самовыдвиженца.

Смерть дочери

29 января адвокат Анастасии Шевченко на заседании суда сообщил, что у ее старшей дочери Алины возникли осложнения со здоровьем, которые могут быть для нее смертельно опасными. Но суд оставил активистку под домашним арестом и не разрешил посещать дочь. Днем 30 января девушка попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. В реанимации у Алины произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на это, следователь весь день продержала Анастасию Шевченко на допросах и отпустила к дочери только вечером. Утром 31 января ее дочь умерла .

Уголовное дело Шевченко

Процедура возбуждения уголовного дела по 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной» проста и подразумевает наличие двух вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях по статье 20.33 КоАП – «Участие в деятельности нежелательной организации».

Формально после вступления в силу в течение одного года второго постановления по этой статье может возбуждаться уголовное дело. В 2018 году Шевченко дважды получала постановления за участие в деятельности нежелательной «Открытой России». По статье 284.1 ей может грозить штраф до 500 000 рублей, обязательные или принудительные работы, или лишение свободы от двух до шести лет.

14 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест для Анастасии Шевченко на три месяца до 17 сентября 2019 года. 25 июня домашний арест был сокращен областным судом на два месяца. Однако 16 августа суд продлил срок домашнего ареста Шевченко до 20 октября, ответив отказом на просьбу защиты отпустить Шевченко под залог.

В уголовном деле Шевченко (как и в административных делах по ст. 20.33 КоАП до этого) «ярко проявляются признаки фальсификации доказательств: голословно утверждается» , что «Открытая Россия»* – британская организация, хотя никаких объективных доказательств этому нет (схожесть названий и символики не является идентичностью), напротив вся известная информация подтверждает, что «Открытая Россия»* – российское общественное объединение, а не британская организация либо ее филиал.

По версии прокуратуры, «Открытая Россия»* не входит в список российских НКО, «организационная форма общественного сетевого движения не предусмотрена законодательством России», а «название и символика британской организации «Otkrytaya Rossiya» совпадают с российской организацией «Открытая Россия»*.

Резонанс от преследования Шевченко

1 февраля начались протестные акции в поддержку Анастасии Шевченко. Первая акция прошла в Ростове-на-Дону. 10 февраля Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ярославле, Иваново, Тамбове прошли акции в поддержку Анастасии Шевченко под общим названием «Марш материнского гнева», на акциях в Москве и Петербурге полиция провела задержания . 24 февраля в Москве во время Марша памяти Бориса Немцова вышла отдельная колонна с требованием прекратить уголовное преследование гражданских и политических активистов, в том числе, Анастасии Шевченко.

25 января узницей совести признала Анастасию Шевченко международная неправительственная организация Amnesty International . Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» назвал Шевченко политической заключенной . 23 мая Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Преследование других активистов "Открытой России"*

В марте-апреле 2019 года были возбуждены уголовные дела еще на троих бывших координаторов «Открытой России»*: свердловского отделения - Максима Верникова, тюменского - Антона Михальчука, краснодарского – Яну Антонову.

6 марта Следственным комитетом было заведено дело, где в статусе подозреваемого находится Антон Михальчук. Следователи увидели «признаки преступления» в том, что 17 февраля 2018 года он «выполнял роль координатора на семинаре», а 25 октября того же года «провел прямую линию видеоконференцсвязи» с бизнесменом и основателем движения Михаилом Ходорковским. 24 мая 2019 года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск «по статье Уголовного кодекса» .

14 марта сотрудники Следственного комитета и полиции пришли с обыском к бывшему координатору свердловского отделения движения «Открытая Россия»* Максиму Верникову. Сам Верников говорит, что еще в декабре перестал быть координатором «Открытой России»*, а в феврале полностью вышел из движения . 24 июня после заседания Ленинского районного суда по уголовному делу Максима Верникова увезли в Свердловскую областную психиатрическую больницу на медицинскую экспертизу .

9 апреля силовики провели обыск у координатора «Открытой России»* в Краснодарском крае Яны Антоновой и в офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу». 21 мая Антоновой было предъявлено обвинение по той же статье 284.1 УК РФ.

30 июля в краснодарском офисе "Эковахты" снова прошли обыски, также обыскали дома активистов Леонида и Марины Запрудиных. В офисе задержали активиста "Эковахты" Александра Савельева. Силовики доставили активиста в Следственный комитет, где следователь ознакомил его с постановлением о возбуждении уголовного дела за участие в нежелательной на территории России организации «Открытая Россия»*. По мнению подозреваемого, сотрудничающего со СМИ «МБХ медиа», следователи считают, что это проект «Открытой России»*.

Что такое нежелательная организация

Термин, возникший в российском законодательстве после принятия федерального закона от 23 мая 2015 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Под ним подразумевается иностранная или международная организация, деятельность которой может представлять угрозу РФ по ряду причин.

Признание организации нежелательной означает запрет на любую ее деятельность в России. Членов нежелательной организации можно штрафовать на сумму до 15 000 руб., а за руководство ее деятельностью на территории России можно получить от штрафа в размере до 500 000 руб. до лишения свободы на срок до шести лет .

В России в настоящее время признана «нежелательной» деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – «Национальный фонд в поддержку демократии», «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию», Институт «Открытое Общество».

Как «Открытая Россия»* оказалась нежелательной

26 апреля 2017 года генеральная прокуратура РФ признала нежелательными три иностранные неправительственные организации, связанные с предпринимателем и общественным деятелем Михаилом Ходорковским, в том числе и зарегистрированную в Великобритании Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»)* . Следует отметить, что организация под названием «Open Russia Civic Movement» не существует и никогда не была зарегистрирована в реестре юридических лиц Великобритании .

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной тогда же отметил, что признание «Открытой России»* нежелательной организацией касается исключительно британской организации. А Минюст заявлял, что в России нет филиалов британских организаций . Тем не менее, в декабре 2017 года Роскомнадзор внес сайт медиа-проекта российской «Открытой России»* в реестр запрещенных, а в 2018 году против активистов движения в разных регионах стали возбуждать административные дела.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечания