Член "Эковахты" Савельев ознакомлен с возбужденным против него делом

30 июля 2019, 22:43

Следователь отпустил задержанного в офисе "Эковахты" Александра Савельева, забрав у него загранпаспорт как гарантию, что активист не сможет скрыться. Уголовное дело возбуждено после двух административных, об одном из которых активист не знал, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики провели обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудины. По словам активистов, следственные действия связаны с уголовным делом "о сотрудничестве с нежелательной организацией" против члена организации Александра Савельева, которого забрали в Следственный комитет.

Краснодарское управления СКР сообщило сегодня об обысках по делу 23-летнего жителя Центрального округа Краснодара, который подозревается по статье "Деятельность запрещенной на территории России иностранной неправительственной организации" (статья 284.1 УК РФ). По данным следствия, с марта 2018 года по настоящее время подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. В апреле и июне 2019 года он разместил в своем аккаунте одной из соцсетей сведения о данном общественном объединении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. При этом имя подозреваемого, а также организация, членом которой он является, не названы.

Активист "Экологической вахты по Северному Кавказу" Александр Савельев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня его задержали в офисе "Эковахты", где он остался ночевать. Силовики доставили активиста в Следственный комитет, где следователь ознакомил его с постановлением о возбуждении уголовного дела за участие в нежелательной на территории России организации "Открытая Россия".

Савельев рассказал, что как журналист сотрудничает со СМИ "МБХ медиа", и именно за его публикации и их репосты в социальной сети Facebook в отношении него и было возбуждено уголовное дело. "Они считают, что это проект "Открытой России"*, но это не так, это отдельный проект Ходорковского. Очевидно, идет кампания против меня, они публикуют мои переписки, редакционные чаты из «Телеграмма»", - рассказал Александр Савельев.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Активист отметил, что обыски в рамках его уголовного дела прошли не только в офисе "Эковахты", но и в доме у его родителей в Усть-Лабинске. У его матери изъяли телефон и записные книжки. Следователь, по словам Савельева, также изъял его загранпаспорт как гарантию того, что активист не сможет скрыться.

Савельеву грозит до шести лет лишения свободы.

Адвокат Алексей Аванесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уголовное дело по статье 284.1 УК РФ возбуждается после двух административных дел по подобной статье КоАП. В апреле 2019 года Савельева оштрафовали за репост материала "Открытой России"*, отметил адвокат.

"Мы не знали, но в сентябре прошлого года, оказывается, было второе административное дело в отношении Савельева. На суд его не вызывали, в судебном заседании он не участвовал. Будем выяснять", - рассказал Аванесян. Он добавил, что меру пресечения в отношении Савельева выбирать не стали и отпустили без подписки о невыезде.

Отметим, что сегодня главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло сделала заявление, что проект не имеет отношение к "Открытой России"*. "Проект «МБХ медиа» не является и никогда не был проектом «Открытой России»*. Это личный проект Михаила Ходорковского. А Михаил Ходорковский не признан нежелательным в Российской Федерации. Таким образом, Следственный комитет привлекает журналиста к ответственности по подложным основаниям, и реальной причиной его преследования является его профессиональная деятельность", - подчеркнула Вероника Куцылло, слова которой приводятся на сайте "МБХ медиа".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.