Анастасия Шевченко призвала суд не участвовать в политрепрессиях

08 февраля 2021, 16:43

Правоохранители и судьи не должны выполнять политический заказ на преследование активистов, заявила Анастасия Шевченко в последнем слове. Активистка указала, что обвинение запросило более строгое наказание, чем предусматривает статья об участии в деятельности нежелательной организации.

"Кавказский узел" сообщал, что на заседании 4 февраля обвинение запросило для члена федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко пять лет колонии по делу о причастности к работе "нежелательной организации". Защита считает, что активистку нужно оправдать.

Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Рассмотрение ее дела Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону начал 18 марта 2020 года. На заседании 29 января Шевченко заявила, что следствие не представило доказательств связи организации Open Russia Civic Movement* с движением "Открытая Россия"*. Свидетель защиты подтвердил, что российская и британская организации не связаны друг с другом.

Шевченко рассказала, как ее арест сказался на детях

Сегодня в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону состоялось последнее перед приговором заседание по делу Анастасии Шевченко. Поддержать подсудимую пришли не менее тридцати активистов, однако в зал пропустили только четырнадцать человек, в основном журналистов. Остальные дожидались окончания заседания перед зданием суда, несмотря на мороз и снегопад. Судья разрешила журналистам вести видео- и фотосъемку только в перерывах и после окончания заседания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель Кристина Кузьмичева не стала выступать с репликами, а выступавший ранее с обвинительной речью прокурор Владимир Пушнов на заседание не пришел. Адвокаты Анастасии Шевченко, соответственно, с репликами также не выступали. Анастасия Шевченко в своем последнем слове напомнила, что находится под домашним арестом свыше двух лет.

"Я не помню, какое это по счету «последнее слово» за эти два с половиной года. Начну с небольшой арифметики. Очень жаль, что не пришел прокурор Пушнов, который запросил для меня пять лет на прошлом заседании и оставил со всем этим женщин разбираться. Больше двух лет домашнего ареста плюс четыре года реального срока за вычетом отсиженного - получается больше шести лет заключения. Это выше, чем максимальный срок по моей статье. Если вы считаете, что домашний арест с двумя детьми в течение двух лет - это не наказание, то я вам расскажу, как сидеть под домашним арестом с детьми. Тем более сейчас детей, которые сидят с родителями под домашним арестом или ждут своих мам и пап, которые оказались в колонии за политические взгляды, все больше", – отметила подсудимая.

Шевченко подробно остановилась на страданиях своих детей. "Расскажу вам, как мои дети во время обыска боялись, но ни слезы не проронили, как дочка моя, которая здесь присутствует, тайком мне конфеты в сумку изолятора подкладывала, как к старшей дочери в больницу не пускали, как бы я ни просила. Как сын мой ночью просыпался и кричал «мама». Как девочка в 14 лет стала взрослой - никакого переходного возраста не было. И как они сейчас вдвоем, после брошенной прокурором вскользь фразы про пять лет, считают последние дни с мамой в ожидании приговора: украдкой снимают меня на видео, чтобы память осталась, голос мой записывают. Вам мало, я не понимаю? Когда вы напьетесь моей крови?" - обратилась к судье Анастасия Шевченко.

До 27 августа 2019 года Анастасия находилась в полной изоляции от собственных детей - суд не разрешал активистке даже звонить им. За время ареста Шевченко скончалась ее старшая дочь. 30 января 2019 года она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, там у девушки произошла остановка сердца и дыхания, а на следующий день она умерла. Несмотря на просьбы защиты, суд не позволил Шевченко посетить дочь до ее смерти, говорится в биографической справке об Анастасии Шевченко, опубликованной на "Кавказском узле".

Активистка назвала себя жертвой политических репрессий

Она охарактеризовала требования обвинения как "наказание после наказания". "Два года меня изучали вдоль и поперек: под лупой рассмотрели мое лицо в портретной экспертизе, изучили мою вменяемость в психиатрической экспертизе, изучили все мои слова на лингвистической экспертизе, изучили все мои слова на митингах в политологической экспертизе, изучили все мои доходы и расходы в финансовой экспертизе. Сшили из всего этого двадцать девять томов уголовного дела. Зачем?" - спросила Шевченко.

Она подчеркнула, что всегда жила открыто. "Обо всех своих ситуациях жизненных, встречах, поездках, знакомствах я писала в блоге. Все свои доходы декларировала. Политические взгляды никогда не скрывала — отстаивала свою позицию на дебатах. Что касается двух административных дел по статье о нежелательных организациях, то я их рассматриваю исключительно как момент грязной политической борьбы. На дебатах, а также в семинаре я участвовала исключительно как представитель российского общественного движения «Открытая Россия»*. Я считала тогда и продолжаю быть уверенной сейчас, что объединение российских граждан не может быть нежелательным, и к этому объединению закон о нежелательных организациях не относится. Эту же мою позицию подтвердил представитель генпрокуратуры Куренной в интервью федеральным СМИ", - напомнила подсудимая.

Признание британской "Открытой России" нежелательной организацией не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России, заявлял официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. "Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии", — процитировал Куренного РБК 26 апреля 2017 года.

Анастасия Шевченко добавила, что выступает категорически против уголовной статьи об участии в нежелательных организациях. "Потому что считаю, что прокуратура не может незаконно преследовать российских граждан, не имея на то никаких оснований", - пояснила она.

Активистка также указала, что никогда не скрывала своего участия в российском общественном движении "Открытая Россия"*. "Наоборот, с гордостью везде об этом говорила. Поскольку я выступаю за открытый диалог власти и общества, за открытые дебаты, а не за пинки из-под запотевшего забрала, за открытые отношения с другими странами, за открытые и честные правила бизнеса, за открытые и настоящие выборы, за открытые и честные новости в СМИ. В чем моя вина, в таком случае? Я просто хочу, чтобы мои дети и ваши дети жили в чистом красивом городе, в стране, где соблюдаются законы и права человека. В стране, где нет политических репрессий", — заключила Шевченко.

Она призвала правоохранителей не участвовать в политических репрессиях. "Я за это время от своих преследователей много раз слышала: «Ну это не мы, вы же все понимаете. Это не мы, это Москва, не мы решаем». Я не понимаю. Взрослые люди должны брать на себя ответственность за свои решения и поступки. А пока получается все как в песне земляка Басты: «Я сам не пачкаю ручки, я просто помогаю палачу». Не надо этого делать. Я прошу вас не участвовать в политических репрессиях. И прошу даже не для себя, а для вас и для ваших детей прошу. Людьми оставайтесь, пожалуйста. Вот мое последнее слово!" - высказалась Анастасия Шевченко.

Активистка поблагодарила за поддержку адвокатов, журналистов, правозащитников и жителей Ростова-на-Дону. "В заключение хотелось бы, конечно, поблагодарить своих защитников за то, что были моими единственными собеседниками, когда мне ни с кем нельзя было разговаривать. За то, что шутили, когда мне было грустно. За то, что учили и наставляли, когда я вас об этом не просила. Поблагодарить хотелось бы правозащитные организации, «Правозащиту Открытки»* и все СМИ, которые открыто о моем деле говорили. И большое спасибо ростовчанам за неравнодушие, за поддержку. Не было ни одного случая, чтобы меня остановили на улице и сказали: «Так тебе и надо!» Меня все поддерживали, всегда подходили и говорили: «Все будет хорошо, держись, мы с тобой». И этих несправедливых процессов в нашем городе, к сожалению, сейчас очень много, и поэтому у меня просьба, обязательно ходить в суды. Такая поддержка нужна, я по себе это знаю. И, конечно, спасибо моей семье, моим детям... Мы справимся!" - завершила свое выступление Анастасия Шевченко.

В поддержку Анастасии Шевченко высказывались, в частности, сторонники оппозиции, которые в декабре 2020 года провели в Таганроге акцию в поддержку политзаключенных.

Защита рассчитывает на более мягкое наказание, чем запросил прокурор

В случае, если суд назначит реальный срок, заботиться о детях будут их отец и бабушки, пояснила Анастасия Шевченко корреспонденту "Кавказского узла". "Слава Богу, у детей есть папа, живой, ответственный, мы с ним в хороших отношениях, и он с ними постоянно видится. Также у них есть две бабушки. Поэтому, надеюсь, все будет нормально. Я большие надежды возлагаю на <дочь>, потому что ей 16 и она, мне кажется, покруче пап и бабушек разберется - и за братом будет ухаживать, и за бабушкой", - отметила активистка.

Она рассказала, что позиция обвинения вызвала у детей слезы. "Сын плакал, дочь плакала. Они от меня не отходят и все время снимают на видео, как я что-то делаю. Я стараюсь шутить, чтобы было смешно это смотреть. Сейчас договорились, что я буду записывать голосовые инструкции: как снимать показания счетчиков, как и когда кормить домашних животных, как купать и как-что готовить", - рассказала Анастасия Шевченко.

В таких случаях, как у Шевченко, день домашнего ареста засчитывается как полдня в колонии. Таким образом, при назначении реального срока Анастасии Шевченко зачтут отбытым год с небольшим, пояснил ее адвокат Сергей Ковалевич.

"В моей практике за пределы срока, который просил прокурор, суд выходил несколько раз, давал более строгое наказание, чем просили. Однако это единичные случаи, редко встречающиеся. Как правило, дают наказание более мягкое, чем просит государственное обвинение. Я думаю, что в нашем случае преследуется цель «профилактики»: напугать, причинить дополнительные страдания, чтобы было неповадно выражать свою точку зрения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Ковалевич.

Оглашение приговора назначено на 10.30 мск 18 февраля.

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны