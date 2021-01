Анастасия Шевченко отвергла обвинения в суде

Следствие не представило доказательств связи организации «Open Russia Civic Movement»* с движением «Открытая Россия»*, заявила в суде ростовская активистка Анастасия Шевченко, обвиняемая по делу об участии в нежелательной организации. Свидетель защиты подтвердил, что российская и британская организации не связаны друг с другом.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта 2020 года начал рассмотрение ее дела. Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности нежелательной организации на территории России. На заседании 1 октября 2020 года свидетель обвинения заявила, что подсудимая не имела отношения к признанным нежелательными Генпрокуратурой РФ общественному сетевому движению "Открытая Россия (Великобритания)"* и организации Open Russia Civic Movement*. Корреспондент Russia Today Мария Баронова рассказала в проходящем в Ростове-на-Дону суде по делу Анастасии Шевченко о создании общественного движения "Открытая Россия", отвергнув связь движения с иностранными организациями и положительно охарактеризовав подсудимую. 15 января в суде связь общественного движения "Открытая Россия"* с иностранными организациями отвергла корреспондент Russia Today Мария Баронова.

В Октябрьском райсуде 28 января продолжилось рассмотрение дела Анастасии Шевченко. Поддержать подсудимую пришли десять местных активистов, однако, сославшись на эпидситуацию, в зал пропустили только четверых посетителей. Судебные приставы измеряли заходившим температуру, передал корреспондент «Кавказского узла».

По просьбе защиты на заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен координатор «Правозащиты Открытки»*, индивидуальный предприниматель из Томска Алексей Прянишников.

Он рассказал, что принимал участие в учредительной конференции общественного движения «Открытая Россия»*, которая состоялась в ноябре 2016 года в Хельсинки. По словам свидетеля, движение создавалось "только российскими гражданами как российское общественное объединение, в соответствии с российским законом "Об общественных объединениях".

Прянишников сказал, что знает Анастасию Шевченко на протяжении четырех лет и может охарактеризовать ее «исключительно с положительной стороны - как заботливую мать, адекватного и конструктивного человека, у которого не было радикальных идей».

Свидетель пояснил, что город Хельсинки был выбран местом проведения конференции в связи с тем, что основателем движения являлся Михаил Ходорковский, и его «визит в Россию мог быть чреват ограничением свободы». Финансирование движения осуществлялось «посильными вкладами» его участников, какую-либо зарплату участники не получали, иностранного финансирования у «Открытой России»* не было, заверил судью Прянишников. Признанная Генпрокуратурой нежелательной организация «Open Russia” и движение «Открытая Россия»* не идентичны друг другу, заявил он.

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США)*, Open Russia Civic Movement*, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", говорится в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.