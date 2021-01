Мария Баронова выступила в суде в защиту Анастасии Шевченко

Корреспондент Russia Today Мария Баронова рассказала в проходящем в Ростове-на-Дону суде по делу Анастасии Шевченко о создании общественного движения «Открытая Россия»*, отвергнув связь движения с иностранными организациями и положительно охарактеризовав подсудимую.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта 2020 года начал рассмотрение ее дела. Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности нежелательной организации на территории России. На заседании 1 октября свидетель обвинения заявила, что подсудимая не имела отношения к признанным нежелательными Генпрокуратурой РФ общественному сетевому движению "Открытая Россия (Великобритания)"* и организации Open Russia Civic Movement*. 26 ноября суд продлил до 1 марта 2021 года домашний арест Анастасии Шевченко. 10 декабря свидетель обвинения подтвердил участие Шевченко в собрании "Открытой России"*.

Рассмотрение дела Анастасии Шевченко продолжилось 15 января. По просьбе защиты была допрошена 36-летняя жительница Москвы, корреспондент Russia Today Мария Баронова. Она пояснила, что ранее привлекалась к уголовной ответственности по "Болотному делу" и была амнистирована до приговора. Отвечая на вопросы адвоката Сергея Ковалевича, Баронова подтвердила, что принимала непосредственное участие в создании "Открытой России"*, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"В 2016 году я избиралась в Государственную думу по Центральному избирательному одномандатному округу. Я была независимым от власти кандидатом... Также было еще порядка 20 кандидатов по всей России, которые тоже избирались", - рассказала Баронова, пояснив, что никто из этих кандидатов не победил.

"Никто никуда не прошел, но, по крайней мере, мы показали, что мы занимались конкретной работой, учились, тренировали молодежь как заниматься избирательными технологиями. По итогам выборов в госдуму 2016 года мы начали обсуждать, что надо создать общественное объединение - «Открытая Россия»*", - рассказала суду Баронова.

По словам Бароновой, учредительная конференция движения состоялась в середине ноября 2016 года в Хельсинки, иностранные граждане в ней не участвовали, уточнив, что Анастасия Шевченко на учредительной конференции не присутствовала.

Мария Баронова также заверила, что имеющийся в уголовном деле устав "Открытой России"* является именно тем, который был принят в Хельсинки.

"Что касается России, то было очевидно изначально, что в нынешних условиях, полуавторитарных, нас вряд ли зарегистрируют, но именно поэтому мы воспользовались ФЗ-82, который позволяет гражданам РФ собираться в объединения, но не регистрироваться, не уведомлять органы государственной власти и мирно что-либо обсуждать", - сказала она.

Баронова заявила, что акция "Надоел", которая упоминается в деле Шевченко ей известна и она (Баронова) была ее лидером.

"Было желание провести свою акцию, которая будет для журналистов, для пиара «Открытой России»*, наших идей. Мы взяли закон об обращениях граждан к исполнительной власти, и дальше лидер каждого из формировавшихся отделений ОР мог прийти либо к АП, подать письмо, либо в представительства президента в регионах. Лозунгом было «Надоел», это политический слоган с целью привлечь внимание граждан, журналистов", - сообщила Баронова.

Надпись черными буквами на желтом фоне "Надоел", по словам Марии Бароновой, придумана ей и не является символикой какой-либо иностранной неправительственной организации и какой-либо организации вообще.

Баронова пояснила суду, что о признании "Открытой России"* нежелательной организацией она узнала от журналистов, однако ее успокоило заявление представителя прокуратуры.

"Перед акцией «Надоел», которая была запланирована на 29 апреля 2017 года, прошли обыски по делу ЮКОСа. На следующий день после этого я от журналистов узнала, что «Открытая Россия»* признана нежелательной... Я начала давать комментарии, что это российское движение, и граждане РФ могут собираться на лавочке и обсуждать вопросы государственной власти, если это не переходит за черту экстремизма. Назначить этих лиц «нежелательными» нельзя, поскольку физическое лицо вообще не может быть «нежелательным». После этого [представитель Генеральной прокуратуры] вечером заявил в комментарии, что речь идет не о российском движении «Открытая Россия»*, а о британской организации. Соответственно, люди, которые создали движение «Открытая Россия»*, к ним претензий нет. Мы подумали, что все нормально и дальше можно работать", - сказала свидетельница.

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США)*, Open Russia Civic Movement*, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", говорится в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.