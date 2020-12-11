Свидетель обвинения подтвердил участие Шевченко в собрании "Открытой России"*

11 декабря 2020, 06:13

Один из свидетелей обвинения по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко рассказал суду 10 декабря, что видел ее на собрании "Открытой России"*, а представитель управления Минюста изложила на заседании алгоритм признания организации нежелательной.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности нежелательной организации на территории России. На заседании 1 октября свидетель обвинения заявила, что подсудимая не имела отношения к признанным нежелательными Генпрокуратурой РФ общественному сетевому движению "Открытая Россия (Великобритания)"* и организации Open Russia Civic Movement*. 26 ноября суд продлил до 1 марта домашний арест Анастасии Шевченко.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" назвали дело Шевченко одним из показательных примеров усиления политических репрессий в России и примером точечных репрессий, "когда людей осуждают для острастки, чтобы другие посмотрели и испугались", заявила заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина 3 ноября 2019 года.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 10 декабря продолжилось рассмотрение уголовного дела Анастасии Шевченко. Первым был допрошен свидетель обвинения Евгений Мясоедов, приехавший из Ульяновска, следует из аудиозаписи заседания, имеющейся в распоряжении "Кавказского узла". Представителей СМИ и троих посетителей приставы не пропустили в зал суда, сославшись на эпидемиологическую обстановку.

В ходе ответов на вопросы гособвинителя Кристины Кузьмичевой и судьи Мясоедов сказал, что Анастасию Шевченко он "видел один раз". "Я не могу точно назвать, что это было, семинар или не семинар, собрание, наверное. Собрание "Открытой России"*. Где она была зарегистрирована, я не знаю, не уточнял, знаю только, что связана она с Ходорковским", - сказал он.

По словам Мясоедова, собрание проходило в 2018 году в одной из гостиниц Ульяновска, "на цокольном этаже, где сдавался конференц-зал". Вместе с этим, он затруднился вспомнить, что обсуждалось на собрании и сколько именно там было человек.

Свидетель уточнил, что он являлся членом "Открытой России"* и ему известно, что организация с таким названием признана нежелательной. Вместе с этим, он сказал, что не считает организацию британской. "Вообще, раз она здесь, то как она может быть иностранной. Российская, работает на территории России. Я не вижу в этом никакой проблемы. Устав был написан на русском. Состояли в ней граждане России, которые проживали в Ульяновске, либеральных взглядов", - сообщил суду Евгений Мясоедов.

Второй давала показания Виктория Логачева, начальник отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления Минюста России по Ростовской области.

Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель пояснила, что отдел регионального Минюста, в котором она является начальником, "принимает решения о госрегистрации некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ростовской области и осуществляет контроль за их деятельностью". Деятельность отдела регулируется приказом Минюста от 3 марта 2014 года, “в котором определены полномочия по контролю и регистрации и федерального закона "О некоммерческих организациях".

Свидетель рассказала о порядке признания организации нежелательной: "Это полномочия центрального аппарата Минюста. В соответствии с указом президента Минюст ведет перечень иностранных неправительственных организаций и перечень организаций, которые по решению Генпрокуратуры РФ признаны нежелательными на территории РФ. Исходя из федерального закона, осуществляется обнародование этой информации путем размещения в сети Интернет и "Российской газете". Этот порядок осуществляется следующим: на основании информации, поступающей из Генпрокуратуры РФ, Минюст издает распоряжение, на основании которого информация вносится в перечень и размещается на официальном сайте", - сказала сотрудница Минюста.

"Исходя из тех документов, которые были представлены, - Устав организации, используя определение из федерального закона, иностранной признается организация, которая создана за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства. Исходя из перечня Минюста, она признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сказала свидетель на вопрос об "Открытой России"*.

"Информация в Минюст поступила 26 апреля 2017 года, а распоряжение Минюста - 27 апреля 2017 года. Информация о включении в соответствующий перечень поступила из Генпрокуратуры РФ. Они (сведения об этом) размещены на центральном сайте центрального аппарата Минюста".

Вместе с этим, Виктория Логачева призналась, что учредитель организации ей неизвестен, а названия организации на английском языке повторить не сможет, "только если с сайта".

"В наше управление поступило письмо из следственного управления в феврале текущего года с просьбой "прибыть по указанному адресу и пояснить по существу заявленных вопросов". Эти вопросы были уже по прибытию на место", - рассказала Логачева.

Женщина сообщила, что ее допрашивали двое следователей, которые во время допроса предоставили ей копию устава "Открытой России" от ноября 2016 года. "Мне задавались вопросы "можно ли говорить о том, что данная организация является иностранной неправительственной?". Исходя из того, что я видела: то, что на титульном листе была пометка "город Хельсинки", наверное, можно предположить, что организация может быть иностранной неправительственной", - заключила свидетель.

"Общественные организации могут быть как зарегистрированы, так и действовать без статуса юридического лица, но если брать закон о некоммерческих организациях, то обязательно пройти государственную регистрацию", - пояснила суду сотрудница ведомства.

По просьбе гособвинителя также были оглашены показания двоих свидетелей обвинения. Так, житель Ульяновска Александр Брагин рассказал следователям, что 27 сентября 2018 года в городской гостинице "Аура" он проводил собрание движения "За права человека", на котором ему "рассказывали о нарушениях прав со стороны правоохранительных органов", вместе с этим он знал, "что к нам приедут представители штаба "Открытой России"*. После собрания был избран координатор - Алексей Лысаков и совет регионального отделения "Открытой России"*.

"На собраниях присутствовала Анастасия Шевченко, которая мне знакома около двух лет еще по работе в штабе Собчак. В период мероприятия я брал интервью у Шевченко. Мне известно, что деятельность "Открытой России"* признана нежелательной, и поэтому я вышел из ее рядов. По окончанию мероприятия я оплатил администратору за аренду 1200 рублей", - рассказывал Брагин.

Ростовчанин Антон Приходько, допрошенный в день обыска в январе 2019 года, сослался на 51 статью Конституции РФ и отказался пояснять силовикам, в каких организациях он состоит и в каких политических акциях он участвовал.

При этом Приходько подтвердил, что ему известно о том, что деятельность "Открытой России"* признана нежелательной и за это предусмотрена ответственность, но он к ней не привлекался.

Участники организации "Открытая Россия. Великобритания"*, расположение ее головного офиса. администраторы ресурсов организации свидетелю оказались неизвестны. Также он затруднился вспомнить, когда познакомился с Анастасией Шевченко, но не отрицал, что она подарила ему футболку с надписью "Надоел".

Продолжение рассмотрение дела намечено на 15.00 мск 18 декабря. Ожидается, что в этот день сторона обвинения осмотрит все вещественные доказательства и, возможно, завершит представление своих доказательств.

"Сотрудница Минюста попробовала объяснить законодательство, как оно есть на самом деле. Как мне кажется, она весьма непредвзято ответила на вопросы защиты. Второй свидетель был из Ульяновска, он был в гостинице на семинаре, видел там Анастасию и больше особо ничего пояснять не стал", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" итог заседания адвокат Анастасии Шевченко Сергей Ковалевич.

До конца года обвинение может завершить представление доказательств, пояснил он. "Со свидетелями обвинения мы фактически закончили, осталось исследовать вещественные доказательства, кое-какие материалы дела огласить. Мы закончим, наверное, исследование доказательств [обвинения] в декабре. До прений будет два-три заседания максимум, защита, возможно, займет один день", - сказал Сергей Ковалевич.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.