Суд заочно ужесточил наказание Анастасии Шевченко

20 декабря 2022, 20:26

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил сегодня условный срок, ранее назначенный активистке Анастасии Шевченко по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно, что ростовская активистка Анастасия Шевченко, которая уехала из России, внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. Шевченко "уклонилась от исполнения назначенного ей наказания", так как ей оставалось около полутора лет условного срока, сообщил журналистам источник в силовых структурах. 19 сентября Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону прекратил дело о замене условного срока на реальный активистке Анастасии Шевченко, уехавшей из России. Вопрос о замене условного срока на реальный может решаться в суде только при участии подсудимого, объяснил адвокат Сергей Бадамшин.

30 августа ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

Ленинский суд Ростова-на-Дону заочно приговорил бывшую активистку "Открытой России"* Анастасию Шевченко к 3 годам колонии общего режима, Ходатайство было подано "в связи с неисполнением возложенных обязанностей", сообщил сегодня Telegram-канал SOTA .

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы в отношении Шевченко поступили в суд 30 ноября, заседание состоялось сегодня.

Напомним, 7 февраля 2021 года Шевченко выступила в суде с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице"Преследование активистов".

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