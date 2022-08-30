Анастасия Шевченко уехала из России

30 августа 2022, 06:15

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Ростовская активистка Анастасия Шевченко, которая была приговорена к трем годам условного срока за сотрудничество с нежелательной организацией, сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс.

Как писал "Кавказский узел", обвинение просило для члена федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко пять лет колонии, но 18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

7 февраля Шевченко выступила с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Она указала, что обвинение запросило более строгое наказание, чем предусматривает статья об участии в деятельности нежелательной организации. В связи с уголовным преследованием по этому делу она с января 2019 года находилась под домашним арестом, причем первые семь месяцев в полной изоляции от собственных детей, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

Ростовская активистка Анастасия Шевченко покинула Россию. Об этом она сообщила в сторис в Instagram**.

На коротких видео, на которых она прогуливается с собакой по парку, Шевченко сообщила, что находится в Вильнюсе. "Уехала из России. Живу в Вильнюсе. Открыла профиль. На этой неделе будет интересно", - написала она.

Активистка также сообщила, что ее сын идет 1 сентября в русскоязычную школу, а старшая дочь поступила в Европейский гуманитарный университет. "Будет изучать мировую политику и экономику", - написала Шевченко в комментарии к сторис.

Напомним, что год назад Шевченко была приговорена к трем годам условно с испытательным сроком в три года, в течение которого ей, в частности, запрещено менять постоянное место жительства и работы без уведомления.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице"Преследование активистов".

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