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05:57, 15 июня 2026

Единственный житель донского хутора пожаловался Бастрыкину на бездействие чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель хутора Паркшеев, который не смог через суд добиться газификации своего дома из-за того, что он находится на стыке трех районов в Ростовской области, обратился к Александру Бастрыкину с жалобой не бездействие чиновников и прокурора Неклиновского района.

Как писал "Кавказский узел", единственный житель хутора Паркшеев Виктор Ткаченко пытается зарегистрировать право собственности на дом, который находится на стыке трех районов, чтобы провести газ. В марте он подал кассацию на апелляционное определение Ростовского областного суда, который отменил решение нижестоящего суда, признавшего за Ткаченко право регистрации собственности на дом. 31 мая кассационный суд отказался удовлетворить его жалобу.

Житель хутора Паркшеев Виктор Ткаченко вновь обратился к председателю следкома России Александру Бастрыкину с просьбой помочь зарегистрировать его дом, пишет 14 июня 161.ru.

Он отметил, что после первого обращения по поручению Бастрыкина была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ткаченко был признан потерпевшим. Однако прокурор Неклиновского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконно вынесенное.

С постановлением об отмене возбуждения уголовного дела Ткаченко до сих пор не ознакомили. Материалы дела были направлены в Следственное управление следкома по Ростовской области. Однако никаких следственных действий не ведется, а следователь не выходит на связь.

Тогда Ткаченко обратился в прокуратуру Неклиновского района, но в ответе ведомства, по его словам, содержатся сведения, не соответствующие действительности, а сам ответ представляет скорее отписку. В частности, районная прокуратура ставит под сомнение вопрос о регистрации Ткаченко, так как ее дата - 25 февраля 1988 года, а документы-основания для пользования земельным участком были выданы на его имя позже. Однако Ткаченко утверждает, что земельный участок был предоставлен ему на основании решения исполнительного комитета Хаперского сельсовета Мясниковского района.

Кроме того, прокуратура утверждает, что дом находится на территории особо охраняемой природной зоны парка "Донской", однако он был создан лишь в 2007 году, то есть спустя 26 лет после того, как Ткаченко построил дом.

Ткаченко в обращении к Бастрыкину отмечает, что в районный прокурор в ответе утверждает, что на землях парка нельзя прокладывать трубопроводы, строить и эксплуатировать промышленные и хозяйственные объекты. Однако, как отметил он, в настоящее время здесь ведется строительство водовода из водозабора реки Дон в направлении ДНР и ЛНР, из-за чего обмелели все ерики. Кроме того, на территории парка неизвестные пасут крупный рогатый скот, лошадей и овец. Однако прокуратура не вняла доводам хуторянина. "Где требуется навести порядок, прокурор и администрация Неклиновского района бездействуют. Зато они показательно устроили травлю простого русского мужика", - приводит издание отрывок из обращения Ткаченко.

Он попросил Бастрыкина дать правовую оценку действиям главы администрации Неклиновского района и районного прокурора

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Автор: "Кавказский узел"

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