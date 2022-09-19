Суд отказался заменить Анастасии Шевченко условный срок на реальный

19 сентября 2022, 17:51

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Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело о замене условного срока на реальный активистке Анастасии Шевченко, уехавшей из России. Вопрос о замене условного срока на реальный может решаться в суде только при участии подсудимого, объяснил адвокат Сергей Бадамшин.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно, что ростовская активистка Анастасия Шевченко, которая уехала из России, внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. Шевченко "уклонилась от исполнения назначенного ей наказания", так как ей оставалось около полутора лет условного срока, сообщил журналистам источник в силовых структурах.

30 августа ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня прекратил производство по делу об отмене условного срока, назначенного Анастасии Шевченко, следует из картотеки суда, в которой не указано, кто требовал отменить условный срок.

Производство по делу было инициировано начальником "филиала ФСИН", сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Он отметил, что дело не могло быть рассмотрено в суде без участия самой Шевченко. "Начальник филиала поторопился, так как им самим не установлено местонахождение Шевченко, а в соответствии со ст. 397, 399 УПК РФ вопрос об отмене условного осуждения решается судом с обязательным участием осуждённого".

ФСИН просила заменить Шевченко условный срок на реальный, указало издание 161.ru. "Условный срок на реальный мне не заменили. Я уже в розыске, поэтому надо сначала меня найти, привезти в суд, и вот тогда…", - процитировало издание саму Шевченко.

Напомним, 7 февраля 2021 года Шевченко выступила в суде с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.