Анастасия Шевченко объявлена в розыск после отъезда из России

07 сентября 2022, 15:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовская активистка Анастасия Шевченко, которая уехала из России, внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД.

Как писал "Кавказский узел", ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

7 февраля 2021 года Шевченко выступила с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. 25 января 2019 года международная неправительственная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

Ростовская бывшая активистка движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко объявлена в розыск, следует из базы МВД, сообщил сегодня "Коммерсант".

В базе данных полиции числится, что Шевченко разыскивается "по статье УК РФ", уточнило издание "Кавказ. Реалии"***.

Источник в силовых структурах сообщил, что Шевченко "уклонилась от исполнения назначенного ей наказания", так как ей оставалось около полутора лет условного срока, проинформировало сегодня издание 161.ru.

Шевченко находилась под домашним арестом с января 2019 года. Рассмотрение ее дела Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону начал 18 марта 2020 года. На заседании 29 января Шевченко заявила, что следствие не представило доказательств связи организации Open Russia Civic Movement* с движением "Открытая Россия"*. Свидетель защиты подтвердил, что российская и британская организации не связаны друг с другом.

Признание британской "Открытой России"* нежелательной организацией не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России, заявлял официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. "Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии", — процитировал Куренного РБК 26 апреля 2017 года.

До 27 августа 2019 года Анастасия находилась в полной изоляции от собственных детей - суд не разрешал активистке даже звонить им. За время ареста Шевченко скончалась ее старшая дочь. 30 января 2019 года она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, там у девушки произошла остановка сердца и дыхания, а на следующий день она умерла. Несмотря на просьбы защиты, суд не позволил Шевченко посетить дочь до ее смерти, говорится в биографической справке об Анастасии Шевченко, опубликованной на "Кавказском узле".

В последнем слове Шевченко заявила, что всегда "жила открыто" и не скрывала своего участия в организации, а судебный процесс охарактеризовала как "наказание после наказания". "Два года меня изучали вдоль и поперек: под лупой рассмотрели мое лицо в портретной экспертизе, изучили мою вменяемость в психиатрической экспертизе, изучили все мои слова на лингвистической экспертизе, изучили все мои слова на митингах в политологической экспертизе, изучили все мои доходы и расходы в финансовой экспертизе. Сшили из всего этого двадцать девять томов уголовного дела. Зачем?" - поинтересовалась Шевченко.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице"Преследование активистов".

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