Избирком допустил Пивоварова к участию в парламентских выборах

06 августа 2021, 13:07

Центризбирком зарегистрировал Андрея Пивоварова, арестованного в Краснодаре по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Как писал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор ликвидированной "Открытой России"* Андрей Пивоваров, арестованный по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, 5 июля был включен партией "Яблоко" в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края.

У Пивоварова мало шансов на победу на выборах, он не известен широкому кругу кубанских избирателей, считают политологи.

"Андрей Пивоваров - зарегистрированный кандидат в Госдуму VIII созыва. Об этом стало известно только что на заседании ЦИК", - написала бывший координатор "Открытой России"* Татьяна Усманова на своей странице в Facebook.

По ее словам, свою кампанию Пивоваров будет вести из СИЗО, где он находится со 2 июня. Он будет кандидатом не в Москве в одномандатном округе, а в Краснодаре и третьим номером по списку. "Чтобы Андрей стал депутатом, список "Яблока" в Краснодаре должен набрать около 30-35%", - сказано в посте.

Усманова также отметила, что в связи с тем, что ЦИК считает Андрея "лицом, афиллированным с иностранным агентом", все агитационно-пропагандистские материалы партии "Яблока" по федеральному списку будут соответствующим образом маркированы. "Это будет уникальная кампания. Свободу Андрею Пивоварову!", - написала она.

Пивоваров выдвигается от региональной группы партии №89 и намерен представлять интересы Краснодарского края. ЦИК обязал его в предвыборной агитации указывать, что он аффилирован с НКО – иноагентом – организацией "Открытый Петербург", признанной иностранным агентом в декабре минувшего года, пишет "Блокнот".

5 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии России. ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в количестве 300 человек, сказано в сообщении на сайте ЦИК.

Напомним, 2 июня суд в Краснодаре поместил бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова под арест по уголовному делу за осуществление деятельности нежелательной организации, а 15 июня Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на его арест, проигнорировав доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. Сам Пивоваров связал преследование с грядущими выборами. 21 июля Октябрьский райсуд Краснодара продлил арест Пивоварова до 29 октября, заседание суда проходило в закрытом режиме. Защита сочла решение о закрытом суде над политиком антиконституционным и 23 июля обжаловала его. 4 августа суд в Краснодаре отказался освободить Пивоварова.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

* — деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.