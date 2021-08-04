Суд в Краснодаре отказался освободить Андрея Пивоварова

04 августа 2021, 19:25

В зал заседаний Краснодарского краевого суда, который рассматривал апелляционную жалобу на продление ареста политику Андрею Пивоварову, не пустили слушателей. Мать Пивоварова была допущена лишь на оглашение постановления суда. Защита анонсировала кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня суд в Краснодаре поместил бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова под арест по уголовному делу за осуществление деятельности нежелательной организации, а 15 июня Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на его арест, проигнорировав доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. Сам Пивоваров связал преследование с грядущими выборами. 5 июля партия "Яблоко" включила его в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края. 21 июля Октябрьский райсуд Краснодара продлил арест Пивоварова до 29 октября, заседание суда проходило в закрытом режиме. Защита сочла антиконституционным решение о закрытом суде над политиком и 23 июля обжаловала решение суда.

Краснодарский краевой суд признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста бывшего директора "Открытой России", признанной в России нежелательной организацией, Андрея Пивоварова до 29 октября, сообщил адвокат политика Александр Валявский. По его словам, заседание по рассмотрению апелляционной жалобы проходило в закрытом режиме, поскольку во время судебного заседания могли быть озвучены секретные материалы следствия. Матери Пивоварова, которая прилетела в Краснодар из Санкт-Петербурга, разрешили присутствовать на оглашении судебного постановления, и она впервые за два месяца смогла увидеть сына по видеосвязи, поскольку Пивоварова не привозили в краевой суд на рассмотрение жалобы, рассказал Валявский.

"То, что суд первой инстанции был закрытым – это нарушение справедливости, потому что нельзя так просто закрывать суды и скрывать от общественности. В суде первой инстанции нами были представлены доказательства того, что можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Мы предоставляли договор на аренду квартиры, где Андрей мог проживать во время домашнего ареста. Но суды нас не услышали", - подчеркнул Валявский.

Защита намерена подать кассационную жалобу на продление ареста Пивоварову, сообщил адвокат. Пивоварова должны выпустить из СИЗО, предвзятость со стороны судов доказывается закрытостью всех заседаний, даже по мере пресечения, отметил Валявский. Он добавил, что по уголовному делу никаких следственных действий не проводится.

Мать Андрея Пивоварова Раиса Тюрина провела перед зданием суда одиночный пикет, во время которого потребовала допустить ее на заседание по рассмотрению апелляционной жалобы. После этого ее пустили в зал заседаний, где она смогла поговорить с сыном по видеосвязи из СИЗО, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Пока судья был в совещательной комнате, пять минут я успела поговорить с Андреем. Он сказал, что чувствует себя хорошо, уверяет, что занимается спортом. Мне стало немного легче, что я его увидела", - отметила Раиса Тюрина. По ее словам, Пивоварову два месяца не разрешают свидания и звонки родным. Женщина отметила, что написала ходатайство следователю с просьбой предоставить ей свидание с сыном.

Агитационная кампания Андрея Пивоварова в Краснодарском крае еще не началась, поскольку его пока не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Госдумы, заседание избиркома по регистрации Пивоварова состоится 5 августа, рассказала бывший координатор "Открытой России"* Татьяна Усманова. По ее словам, Пивоваров не жалуется на условия содержания в СИЗО Краснодара, у него также нет жалоб на состояние здоровья.

Бывший исполнительный директор ликвидированной "Открытой России"* Андрей Пивоваров, арестованный по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, включен партией "Яблоко" в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края. У Пивоварова мало шансов на победу на выборах, он не известен широкому кругу кубанских избирателей, считают политологи.

Партия "Яблоко" делает на выборах ставку на независимого депутата Ейского районного совета Александра Коровайного, который идет кандидатом по Краснодарскому округу, и на активистку из Белореченска Елену Фисенко, она уже является зарегистрированным кандидатом по Сочинскому избирательному округу, в который также входит Апшеронск и Белореченск, сообщил член Федерального совета партии от фракции "Зеленая Россия" Евгений Витишко.

"Считаю, что мы в данном случае способны провести кампанию, которая покажет проблемы территорий и привлечет дополнительное количество людей на выборы. Основная проблема в том, что в этих районах очень мало ходят людей на выборы. Мы будет стараться привлечь людей на участки", - сообщил Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

5 августа в ЦИК пройдет регистрация списка "Яблока", в который также входит Андрей Пивоваров. "Мы считаем Пивоварова членом своей команды и надеемся, что его выдвижение поможет привлечь дополнительное внимание в части справедливого решения суда. Понятно, что арест его незаконен", - заявил Витишко. По его словам, других реальных кандидатов, которые могут составить конкуренцию партии власти, он не видит.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

* — деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.