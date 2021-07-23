Защита обжаловала арест Пивоварова

23 июля 2021, 12:05

Сотрудничество с нежелательной организацией, в котором обвиняют Андрея Пивоварова, относится к преступлениям средней тяжести, а доказательства вины представлены с нарушениям, указали адвокаты в жалобе на арест политика, находящегося в СИЗО Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня суд в Краснодаре поместил бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова под арест по уголовному делу за осуществление деятельности нежелательной организации, а 15 июня Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на его арест, проигнорировав доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. Сам Пивоваров связал преследование с грядущими выборами. 5 июля партия "Яблоко" включила его в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края. 21 июля Октябрьский райсуд Краснодара продлил арест Пивоварова до 29 октября. Защита назвала антиконституционным решение о закрытом суде над политиком.

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в Петербурге и доставлен после допроса в Краснодар. Выяснилось, что в отношении него кубанские следователи возбудили уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации и предположили, что он пытался скрыться за границей. В деле нет доказательств, что бывший исполнительный директор "Открытой России"* пытался скрыться, а также постановления об объявлении его в розыск, однако суд отклонил все ходатайства защиты и 2 июня поместил Пивоварова под арест. 22 июля на суде Андрей Пивоваров заявил о заказном характере преследования.

Адвокаты оппозиционного политика Андрея Пивоварова подали жалобу на его арест в Краснодарский краевой суд. В жалобе защита указала на то, что преступление, в котором обвиняют Пивоварова, средней тяжести, что позволяет избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с арестом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Бадамшин.

"Кроме того доказательства следствия предоставлены с нарушением процедуры, предписаний законом, а заседание прошло с нарушением принципа гласности. Защита считает вынесенное постановление незаконным и необоснованным и требует его отменить", - заявил Бадамшин.

Адвокат Александр Валявский рассказал, что материалы которые были представлены в суд несколько месяцев назад, исследованы в открытом судебном заседании при избрании меры пресечения в Первомайском районном суде, "и никакой тайны в них нет, доводы о тайне следствия просто придуманы".

"Все чаще судьи стали рассматривать вопрос о мере пресечения в закрытом судебном заседании, мотивируя свое решение тайной следствия. В законе действительно есть указание на иную охраняемую федеральным законом тайну, в том числе и тайну следствия. Существует только одна проблема - в практике нет единообразного понимания тайны следствия", - заявил Валявский корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что "решение зависит исключительно от произвольного толкования этого понятия судом". "Если под тайной следствия понимать любые сведения, как это сейчас происходит на практике, то все судебные заседания, связанные с мерами пресечения, необходимо рассматривать в закрытом судебном заседании", - отметил Валявский.

Адвокат указал на то, что "гласность и открытость - это важные критерии справедливости", а "тайные, закрытые суды нельзя считать справедливыми". "Под прикрытием тайны суды, вставая на строну обвинения, лишают адвокатов возможности эффективно осуществлять защиту граждан, и все это очень сильно похоже на инквизицию", - считает Валявский.

При этом, по его словам, "у обвинения есть возможность вообще не предоставлять в промежуточный суд информацию, которую они не хотели бы огласить: ведь в этом процессе не рассматривали само уголовное дело, а решался вопрос о продлении меры пресечения".

"Если для государства защита граждан от незаконного обвинения - задача, равнозначная защите потерпевших от преступлений, то почему адвокат не вправе предупредить следователя о неразглашении адвокатской тайны, почему не существует уголовной ответственности за разглашение адвокатской тайны по уголовному делу. Видимо, обвинение граждан - задача более важная для государства, чем защита от незаконного обвинения", - заключил Валявский. Он отметил, что дата заседания еще не назначена.

Бывший исполнительный директор ликвидированной "Открытой России"* Андрей Пивоваров, арестованный по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, включен партией "Яблоко" в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края. У Пивоварова мало шансов на победу на выборах, он не известен широкому кругу кубанских избирателей, считают политологи.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

* — деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.