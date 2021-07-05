Андрей Пивоваров. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** ://memohrc.org

05 июля 2021, 02:47

"Яблоко" внесло Андрея Пивоварова в списки на выборах в Госдуму

Бывший исполнительный директор ликвидированной "Открытой России"* Андрей Пивоваров, арестованный по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, включен партией "Яблоко" в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в Петербурге и доставлен после допроса в Краснодар. Выяснилось, что в отношении него кубанские следователи возбудили уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации и предположили, что он пытался скрыться за границей. В деле нет доказательств, что бывший исполнительный директор "Открытой России"* пытался скрыться, а также постановления об объявлении его в розыск, однако суд отклонил все ходатайства защиты и 2 июня поместил Пивоварова под арест. Сам Пивоваров связал уголовное преследование с грядущими выборами. Краснодарский краевой суд 15 июня отклонил апелляцию защиты на его арест, проигнорировав доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров.

Партия "Яблоко" включила бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова в списки кандидатов в депутаты Государственной думы от Краснодарского края. Списки кандидатов опубликованы на сайте партии.

Помимо Пивоварова, в региональной группе №89 (Краснодарский, Красноармейский, Славянский и Каневский одномандатные избирательные округа) значатся депутат совета муниципального образования Ейский район Александр Коровайный, директор ООО "Инвестор" Ахмед Бесленей, управляющий отеля "Мюллер Бах" Кирилл Гурьев и самозанятый Александр Кузьменков.

В еще одной региональной группе по Краснодарскому краю № 90 (Сочинский, Тихорецкий, Армавирский и Туапсинский одномандатные избирательные округа) указаны индивидуальный предприниматель Светлана Коновалова и самозанятая Елена Фисенко.

Напомним, что 18 июня Правозащитный центр "Мемориал"** признал Пивоварова политзаключенным.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи

* – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Защита сочла дело Антоновой развалившимся со смертью единственного свидетеля", "Фонд Клуни призвал отменить приговор Анастасии Шевченко", "Антонова второй раз за год оштрафована по делу о нежелательной организации".

Автор: "Кавказский узел"

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