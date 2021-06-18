"Мемориал"* признал Андрея Пивоварова политзаключенным

18 июня 2021, 19:12

Уголовное преследование на Кубани бывшего исполнительного директора "Открытой России"** Андрея Пивоварова связано с его политическими убеждениями и намерением баллотироваться в Госдуму, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор "Открытой России"** Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в Петербурге и доставлен после допроса в Краснодар. Выяснилось, что в отношении него кубанские следователи возбудили уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации и предположили, что он пытался скрыться за границей. В деле нет доказательств, что бывший исполнительный директор "Открытой России"** пытался скрыться, а также постановления об объявлении его в розыск, однако суд отклонил все ходатайства защиты и 2 июня поместил Пивоварова под арест. Сам Пивоваров связал уголовное преследование с грядущими выборами. Краснодарский краевой суд 15 июня отклонил апелляцию защиты на его арест, проигнорировав доказательства защиты, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не он.

"Мемориал"* призвал немедленно освободить Андрея Пивоварова и закрыть уголовное дело, а также "исключить из Уголовного кодекса России репрессивную и неправовую статью о сотрудничестве с нежелательными организациями (статья 284.1 УК РФ)", говорится в сообщении на сайте центра.



"Мемориал"* считает Пивоварова политзаключенным, так как практика признания организаций "нежелательными" и нормы закона, предусматривающие наказание за сотрудничество с ними, предполагают произвольное правоприменение, противоречат принципу правовой определённости и другим фундаментальным принципам права. При этом "Открытая Россия"** осуществляла ненасильственную политическую и правозащитную деятельность, типичную для организаций гражданского общества. "С нашей точки зрения, криминализация причастности к этой организации неправомерна сама по себе", - отмечается в сообщении.



Уголовное дело против Пивоварова укладывается в кампанию по преследованию оппозиционных активистов, связанных с "Открытой Россией"**, которая в глазах властей неотделима от фигуры Михаила Ходорковского. Ранее ПЦ "Мемориал"* признал политически мотивированным преследование ростовской активистки Анастасии Шевченко, нижегородского оппозиционера Михаила Иосилевича, краснодарской оппозиционерки Яны Антоновой.

Активистка Яна Антонова выдвинула свою кандидатуру на выборы в городскую думу Краснодара по избирательному округу №6, для победы над кандидатом от "Единой России" ей не хватило несколько десятков голосов. 2 октября 2020 года краснодарский суд приговорил Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"**, 25 мая Кассационный суд подтвердил этот приговор. Уголовное дело было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье, которые она получила в 2017 и 2019 годах. Октябрьский суд Ростова-на-Дону 18 февраля признал члена федерального совета организации "Открытая Россия"** Анастасию Шевченко виновной по уголовной статье об участии в деятельности нежелательной организации и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала Шевченко.



Пивоваров заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах и стал одной из жертв кампании по давлению на популярных оппозиционных политиков перед выборами в Государственную думу в 2021 году, отметил правозащитный центр. Уголовное дело против Пивоварова было возбуждено незаконно, уже после заявления "Открытой России"** о самороспуске, хотя в примечании к статье 284.1 УК РФ говорится, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности нежелательной на территории Российской Федерации организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, говорится в сообщении.

Также в уголовном деле содержатся признаки фальсификации: следствие голословно утверждает, что "Открытая Россия"** — это британская организация. Никаких доказательств не приводится, хотя размещённая в свободном доступе информация подтверждает, что это российское общественное объединение, указал правозащитный центр.



Преследование Пивоварова носит ярко выраженный искусственный характер при отсутствии события преступления. Во время апелляции по мере пресечения бывшая сотрудница "Открытой России"** Мария Кузнецова указала, что репост публикации, который вменяют в вину Пивоварову, сделала она, однако суд проигнорировал её заявление, отмечается в сообщении.

Репосты публикаций нежелательных в России организаций могут стать поводом для уголовного преследования, даже если они размещены в соцсетях несколько лет назад, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя дела ростовской активистки "Открытой России"** Анастасии Шевченко и Яны Антоновой из Краснодара.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.