Антонова второй раз за год оштрафована по делу о нежелательной организации

24 декабря 2020, 17:19

Суд признал краснодарскую активистку Яну Антонову виновной в причастности к нежелательной организации и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Сегодняшний приговор дает возможность для преследования по аналогичной уголовной статье, указала Антонова.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября суд в Краснодаре приговорил бывшего координатора регионального отделения всероссийского движения "Открытая Россия"* Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана в России нежелательной. В ноябре Антонова была оштрафована на 15 тысяч рублей за 30 репостов публикаций издания "МБХ медиа" в Facebook.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как приняла участие в митинге 29 апреля 2017 года в Краснодаре, держа флаг "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Суд в Краснодаре оштрафовал Антонову на 15 тысяч рублей по еще одному административному делу об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Никита Карпович. По его словам, поводом для возбуждения административного дела стали репосты анонса лекций политолога Александра Кынева и политика Александра Соловьева, опубликованные на сайте "Объединенных демократов". В список нежелательных организаций, составленный Минюстом, эта организация не входит, подчеркнул Карпович. Чтобы это было очевидно суду, адвокаты представили данный перечень.

"У нас доводы были изложены на шести листах, где мы расписали, что это административное производство вообще следует закрыть, потому что даже если, как они считают, было административное нарушение, то сроки давности вышли. И в деле очень много процессуальных нарушений: не указано время совершения; местом совершения правонарушения указан просто адрес Антоновой; непонятно, что это скрин со страницы именно Антоновой", - указал адвокат.

По словам Карповича, суд проигнорировал все доводы защиты. Защита намерена обжаловать решение о штрафе в апелляционном порядке, как только получит его на руки.

Яна Антонова отметила, что уже в пятый раз оштрафована по делу о нежелательных организациях. Сами репосты сделаны более полугода назад, а Кодекс об административных правонарушениях предусматривает лишь трехмесячный срок для привлечения к ответственности по таким делам, указала активистка. Она пояснила, что суд, согласившись с прокуратурой, счел правонарушение "длящимся".

"Вторая административка за год по 20.33 дает возможность возбудить против меня второе дело по [уголовной статье] 284.1. Это месть за мое участие в выборах в городскую думу Краснодара и за поддержку избирателей, так как для победы над кандидатом от "Единой России" мне не хватило всего 45 голосов", - заявила Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.