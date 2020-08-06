"Мемориал" назвал дело против Яны Антоновой политическим преследованием

06 августа 2020, 17:47

Краснодарская активистка Яна Антонова подвергается преследованию за легальную политическую деятельность, в ее уголовном деле есть признаки фальсификации доказательств, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в работе нежелательной организации. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. 15 июля, после долгого перерыва, связанного с карантином по коронавирусу, обвинение представило письменные доказательства вины Антоновой. Защита утверждает, что обнаружила в материалах дела сфальсифицированный протокол осмотра телефона Антоновой. Суд отказался изъять из дела те доказательства, которые адвокаты сочли недопустимыми.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года.

Процесс по делу Антоновой приближается к вынесению приговора, а сама активистка выдвинулась в Городскую думу Краснодара, что, по мнению "Мемориала", "увеличивает риски новых нарушений ее прав", указали правозащитники, объясняя сегодняшнее заявление.

"Мы считаем Яну Антонову незаконно преследуемой по политическим мотивам, потому что сам институт «нежелательных организаций» и нормы законодательства, предусматривающие наказание за осуществление их деятельности на территории РФ, предполагают произвольное и неаргументированное применение, противоречат принципу правовой определенности и другим фундаментальным принципам права", - говорится в заявлении Правозащитного центра "Мемориал".

Правозащитники заявили, что "Открытая Россия"* осуществляет законную и ненасильственную оппозиционную и правозащитную деятельность — "обычную для демократического общества работу, сочетающую классические формы деятельности некоммерческих организаций и СМИ". Конкретные действия Антоновой, о которых идет речь в уголовном деле, также являются проявлениями легальной общественной активности, убеждены в "Мемориале".

За уголовным преследованием Яны Антоновой стоит стремление заставить ее прекратить активную политическую деятельность и перестать критиковать власть, то есть политические мотивы, заключили правозащитники.

"Мемориал" согласен с защитой в том, что в делах Антоновой - как в нынешнем уголовном, так и в предшествовавших ему административных - "ярко проявляются признаки фальсификации доказательств". Обвинение не смогло доказать, что "Открытая Россия"* - британская организация, тогда как сами активисты настаивают, что это именно российское общественное объединение.

Правозащитный центр потребовал немедленно прекратить преследование Антоновой, а также вовсе исключить из Уголовного кодекса "репрессивной и неправовой" статьи 284.1, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Мемориала".

Защита Антоновой попросила суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получила отказ. По словам защиты, судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указали адвокаты.

Ранее, 15 октября 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки были арестованы. Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе 2019 года. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК прошли в 30 регионах страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. Антонова расценила арест счетов ее матери как форму давления.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.