Мосгорсуд отказался снять арест со счетов матери активистки Антоновой

07 мая 2020, 01:57

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу матери краснодарской активистки Яны Антоновой на арест счетов по делу об отмывании денег в Фонде Алексея Навального. Пенсионерка накопила около пяти миллионов рублей, в том числе от продажи квартиры для ухода за сыном-инвалидом.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. 28 октября 2019 года активистка сообщила, что суд в Краснодаре арестовал счета ее матери. Срок ареста был продлен 1 февраля Басманным судом Москвы, защита подала апелляционную жалобу на это решение.

Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе 2019 года. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК прошли в 30 регионах страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

На заседании 6 мая Московский горсуд счел законным продление до 2 августа ареста денежных средств на счетах 68-летней Зои Шипиловой, матери краснодарской активистки Яны Антоновой, а также арест счетов других людей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что эти лица не имеют отношения к деятельности ФБК, а денежные средства, как в случае с Шипиловой, копились десятилетиями на банковских вкладах", - пояснил Прянишников.

Следственный комитет России с его возможностями за семь месяцев с момента ареста счета пенсионерки "мог бы отследить происхождение этих денег и прийти к единственному верному выводу об отсутствии даже теоретической связи этих денежных средств с ФБК", уверен Прянишников.

"Генерал-майор Рустам Габдуллин (старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России – прим. "Кавказского узла") тоже давно в курсе ситуации с Шипиловой и имел возможность изучить её ситуацию, так как ещё в ноябре 2019 года мы направляли ему ходатайство о снятии ареста с денег, где расписывали всю ситуацию в подробностях", - сообщил Прянишников.

Рустам Габдулин руководит следственной группой в составе 112 человек по делу об отмывании денег основанным Алексеем Навальным ФБК, сообщил 22 октября 2019 года РБК со ссылкой на постановление замглавы Следкома РФ, опубликованное в Telegram-канале менеджера проектов ФБК Леонида Волкова.

Басманный суд первой инстанции в своём постановлении называл Зою Шипилову сотрудницей штаба Навального, при этом суд не уточнил - какого именно: краснодарского или центрального, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова.

"То, что ей около семидесяти [лет], и она до ареста средств ничего не знала о существовании ФБК и штабов Навального, суды не волнует. Мама очень переживает. Она копила эти деньги, чтобы обеспечить уход за братом-инвалидом. И теперь приходит в отчаяние от беспокойства за него", - рассказала Антонова.

По ее словам, на счетах Шипиловой было около пяти миллионов рублей, часть из них была накоплена, часть выручена от продажи квартиры. Антонова также сообщила, что "Правозащита Открытки" намерена обжаловать решение Мосгорсуда.

Ранее Антонова заявляла, что ее мать долгое время работала в мэрии Краснодара, потом ушла на пенсию по уходу за сыном, который является инвалидом первой группы. "Она все время за него беспокоилась, откладывала каждую копейку, чтобы у него был денежный запас", - сказала Антонова. Активистка также отметила, что мать и брат живут на пенсионные выплаты, которые получают на руки, а не на банковскую карту, поэтому в дополнительной помощи ее родные не нуждаются.

Яна Антонова обвиняется по уголовной статье об участии в нежелательной на территории России организации "Открытая Россия"*. Уголовное дело в отношении Антоновой было возбуждено после двух административных штрафов. 18 февраля в ходе судебного процесса стало известно о смерти единственного свидетеля обвинения, и его показания были оглашены в суде. Бывшая родственница умершего свидетеля рассказала кубанским активистам о его сотрудничестве с силовиками.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.