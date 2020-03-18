Активисты раскрыли связь умершего свидетеля по делу Антоновой с силовиками

18 марта 2020, 04:29

Бывшая родственница умершего свидетеля по делу Яны Антоновой рассказала кубанским активистам о его сотрудничестве с силовиками. Все обвинение строится на показаниях этого свидетеля, которые подлежат исключению как недопустимые доказательства, заявил адвокат Александр Валявский.

Как информировал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения «Открытой России»* Яне Антоновой предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. 18 февраля в ходе судебного процесса стало известно о смерти единственного свидетеля обвинения, и его показания были оглашены в суде. В ходе слушаний сторона обвинения сочла домыслами предположение защиты о связи этого свидетеля с силовиками.

Защита Антоновой попросила суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ. По словам защиты, судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке.

Редакция проекта «Протокол» заинтересовалась личностью свидетеля по уголовному делу Яны Антоновой после того, как во время очередного судебного заседания представитель прокуратуры заявил в суде об его смерти. В уголовном деле есть его показания, в которых он утверждает, что во время одиночного пикета в день памяти политика Бориса Немцова Яна Антонова призывала его вступать в «Открытую Россию»*.

У защиты Антоновой появились подозрения относительно смерти свидетеля, поскольку суду была представлена плохо читаемая копия протокола, зафиксировавшего его смерть 8 февраля, причина смерти не читалась, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» автор «Протокола», краснодарский журналист Александр Савельев.

Проект "Протокол" запущен журналистом Александром Савельевым для публикаций "о противостоянии человека с системой". Авторы проекта - профессиональные юристы, журналисты, активисты и волонтеры. В январе "Протокол" публиковал расследование о хищении 9 миллиардов рублей в результате крупной земельной аферы на Кубани.

По его словам, паспорт свидетеля в открытых базах числится как действительный, никаких наследственных производств на его фамилию не открыто. Савельев рассказал, что в уголовном деле имеется адрес проживания, который свидетель называл своим, и активисты под видом курьера решили отправить туда своего человека, чтобы выяснить, действительно ли единственный свидетель обвинения умер. Его смерть подтвердила бывшая теща, которая проживает по указанному в уголовном деле адресу, рассказал автор проекта.

«Она сказала, что он ходил раз или два раза в неделю на собеседования... [к силовикам] И назвала сумму его денежного вознаграждения - 15 тысяч в месяц. Он был неоднократно судим, якобы подкидывал наркотики своим друзьям, но самое главное... был внештатным сотрудником... [силовых структур]», - рассказал Савельев.

Со слов бывшей тещи, с 8 февраля тело свидетеля находится в морге, и никто из родственников не выразил желания его захоронить, отметил активист. "Это объясняет, почему прокурор не представила свидетельства о смерти и почему паспорт... не считается недействительным», - пояснил Савельев.

Яна Антонова заявила «Кавказскому узлу», что никогда не видела это свидетеля и во время проведения пикета в память об убитом Борисе Немцове ни с кем не разговаривала. «Я посмотрела его фотографии, я никогда не видела этого человека, память на лица у меня хорошая. Тем более я не предлагала прохожим вступать в организацию», - отметила Антонова.

Расследование «Протокола» должно повлиять на ход судебного разбирательства, считает адвокат Антоновой Александр Валявский. «Я думаю, судья должен учесть, что в деле был свидетель-"шпион". Мы планируем заявить ряд ходатайств в связи с публикацией расследования. Может, даже допросить в суде эту женщину - бывшую тещу свидетеля», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, защита Антоновой также будет ходатайствовать о допросе в ходе судебного заседания других участников расследования «Протокола». Следующее судебное заседание по ее делу назначено на 2 апреля, уточнил Валявский.

15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Позже суд арестовал счета матери активистки. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.