Кубанские активисты опубликовали расследование о хищении 9 миллиардов

29 января 2020, 17:22

Сговор риелторов, застройщиков, судей и местных чиновников позволил украсть из бюджета Краснодара миллиарды рублей, говорится в расследовании, опубликованном сегодня YouTube-каналом "Протокол". Проект "Протокол" запущен местными активистами для борьбы за права человека и против коррупции.

YouTube-канал "Протокол" задуман как площадка для того, чтобы писать "о противостоянии человека с системой и помочь ему победить", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автор канала, краснодарский журналист Александр Савельев. Он отметил, что канал существует на собственные средства и пожертвования, его авторы – профессиональные юристы, журналисты, активисты и волонтеры.

"Протоколу" предшествовали трансляции знаковых судебных процессов

"В мае 2018 года я создал свой личный Telegram-канал и особенно им не занимался. Он понадобился спустя несколько месяцев - в сентябре, когда арестовали адвоката Михаила Беньяша. Тогда я стал вести прямые текстовые трансляции с судебных заседаний. Многие шутили, что Савельев занимается протоколированием, так появилось название «Протокол Савельева»", - рассказал Савельев.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей с учетом месячного пребывания в СИЗО. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Главной целью преследования краснодарского адвоката Михаила Беньяша было лишение его адвокатского статуса, которое автоматически следует за обвинительным приговором, считает защита.

После ряда трансляций с резонансных процессов нашлись активисты, готовые помочь "Протоколу Савельева".

"Под новый год в Краснодаре задержали активиста Алексея Никитина. Я не мог прийти на суд, и попросил Матвея Курдюкова попробовать вести прямую трансляцию с суда. Матвею в сентябре 2019 года исполнилось 18 лет, это самый молодой член команды. Позже он вел большую часть трансляций с заседаний по делу адвоката Михаила Беньяша", - рассказал Савельев.

26 декабря Алексей Никитин явился в полицию на опрос в связи с нападением на него, однако сам был задержан по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Суд назначил ему штраф и пять суток административного ареста.

Александр Савельев, что поскольку новый проект изначально является совместным, из названия убрана его фамилия. Над первым расследованием, о земельной афере, помимо Савельева работали Юлия Ляшова, Алексей Мандригеля и Михаил Беньяш. "Ни для кого из нас это расследование не было первым и, конечно же, все осознают риски. Именно для этого мы постараемся распространить фильм и текстовую версию как можно шире. Публичность - лучшая защита", - подчеркнул Савельев.

Он отметил, что правозащитная и расследовательская направленность проекта обусловлена спецификой региона. "В начале нового расследования мы говорим, что основной источник незаконного обогащения в Краснодарском крае - это земля. Теплый климат и близость моря делают наш регион особенно привлекательным для коррупционеров. С судебной системой у нас тоже не очень-то все благополучно, потому и правозащитное направление мы оставить не можем", - пояснил Савельев.

Первое расследование посвящено крупной земельной афере

Первое расследование на канале "Протокол" было опубликовано сегодня, оно называется "Краснодарские маркизы карабасы". В расследовании говорится о том, как участок федеральной земли в Прикубанском округе города Краснодара оказался в аренде у одной, а затем у другой компании и, наконец, частично оказался в аренде у частных лиц. "Передача такого колоссального земельного участка в частные руки без торгов - это прямой ущерб бюджету и криминал чистой воды", - говорится в аннотации к расследованию.

Эти земли были сельскохозяйственными, но в 2013 году городские власти разрешили строить на них частные дома. Это увеличило кадастровую стоимость земли, но суд обязал Росимущество продать арендаторам их участки по прежней кадастровой стоимости, причем без торгов. "Цена за квадратный метр составила 11 рублей 50 копеек, то есть 1150 рублей за сотку. Кадастровая стоимость участков в этом районе варьируется от 250 до 480 тысяч рублей за сотку. Получается, что цена, по которой земельные участки были проданы в собственность физическим лицам, в 220-420 раз меньше кадастровой стоимости этих земельных участков, отраженной в Росреестре", - указали авторы расследования.

Земля по чрезвычайно низкой цене досталась 75 покупателям. "У большинства «покупателей» участков есть свои компании, которые занимаются застройкой. Это похоже на сговор краснодарских застройщиков и риелторов с целью хищения государственного имущества. Мы имеем дело с грандиозной коррупционной схемой, ущерб от которой исчисляется даже не миллионами, а миллиардами рублей", - считают авторы расследования. По их подсчетам, бюджет не досчитался девяти миллиардов рублей.

Авторы расследования намерены передать собранные материалы в правоохранительные и контролирующие органы. "Это невероятно интересная тема. Она затрагивает два основных направления работы команды: коррупция и правовая система. Судебного решения, о котором мы рассказываем в нашем расследовании, нет нигде в интернете. Мы публикуем его впервые. И, конечно же, незаконно приватизировать участок земли, по площади сопоставимый с тремя с половиной аэропортами Шереметьево", - заявил Александр Савельев.

За час, к 17.22 мск 29 января, расследование "Краснодарские маркизы карабасы" набрало 156 просмотров, 2 комментария, 20 отметок "нравится" и один "дизлайк". У YouTube-канала "Протокол" 26 подписчиков.