Алексей Никитин. Фото: North Caucasus Service (RFE/RL)

27 декабря 2018, 18:32

Краснодарский активист Никитин арестован на пять суток

Суд назначил штраф и пять суток административного ареста Алексею Никитину, который инициировал протесты жителей станицы Старокорсунской против подорожания проезда до центра Краснодара. Активист отказался признать свою вину.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Алексей Никитин явился в полицию на опрос в связи с нападением на него, однако сам был задержан по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

В декабре Никитин инициировал протесты жителей станицы Старокорсунской против резкого повышения стоимости проезда в единственной маршрутке, на которой можно добраться из этого отдаленного района в город. До задержания он заявлял об угрозах, вызове в полицию и давлении начальства на супругу.

Суд признал Никтина виновным и назначил ему пять суток административного ареста и 10 тысяч рублей штрафа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр Савельев. Судья Советского районного суда оштрафовал Никитина за проведение одиночного пикета. Акция прошла 20 декабря на остановке общественного транспорта в станице Старокорсунской. Административный арест активисту назначили за организацию публичного мероприятия, когда он и другие протестующие непрерывно переходили дорогу по пешеходному переходу, мешая движению.

"Я не нарушал закон — пикеты разрешены, и не нужно уведомлять о их проведении администрацию. Мы просто гуляли по станице в знак протеста против повышения цен, трассу не перекрывали", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Никитин. Он заявил, что не признает себя виновным и планирует обжаловать решение Советского суда.

Никитин не нарушал закон, считает адвокат Александр Валявский, представляющий его интересы. "Мы понимаем, что мало сотрудников полиции, судей ездят на общественном транспорте, но для большинства граждан повышение стоимости проезда — это серьезный удар по карману. И да, люди были возмущены. И люди имеют право встать и сказать: "Слушайте, власть, что вы делаете? Зачем вы лезете к нам в карман, забираете эти последние крохи?" А власть им говорит: "Друзья, вы еще рот открываете?! Мы вас приведем сюда, оштрафуем на 10 тысяч, а потом еще посадим на 10 суток"", — сказал адвокат.

По сути, Никтина арестовали за прогулку по станице, отметил он. "Суд должен исходить из принципа презумпции невиновности — вызвать полицейского и спросить у него: "Чем ты подтверждаешь свое обвинение? Ты спал, тебе приснилось, что там кто-то где-то погулял?" И из этого образовалось данное политическое дело", — заявил Александр Валявский. 

Жители Старокорсунской жалуются на то, что стоимость проезда с 11 декабря выросла с 35 до 58 рублей. Власти обещали протестующим, что обсудят проблему 17 декабря, но не сделали этого. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители пожаловались на низкие зарплаты и пояснили, что что после повышения стоимости проезда на общественный транспорт будут уходить их последние деньги.

На сайте Советского райсуда Краснодара по состоянию на 18:32 мск 27 декабря нет информации о наказании, назначенном сегодня Алексею Никитину.

Примечание:

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Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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