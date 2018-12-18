Жители кубанской станицы сочли рост цен на проезд серьезным ударом

18 декабря 2018, 06:17

Большинство жителей станицы Старокорсунской в Карасунском внутригородском округе Краснодара работают в городе за небольшие зарплаты, которых едва хватало на оплату коммунальных услуг и проезд. После повышения стоимости проезда последние деньги из семейных бюджетов будут полностью уходить на общественный транспорт, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 16 декабря около 100 жителей станицы Старокорсунской вышли на народное собрание в знак протеста против повышения цен на проезд после того, как стоимость единственного маршрута из станицы в Краснодар с 11 декабря выросла с 35 до 58 рублей. После отказа местных властей вернуть прежние тарифы жители вышли на трассу, где около трех часов непрерывно ходили по пешеходному переходу, иногда по требованию регулировщика позволяя проехать автомобилям. По словам активистов, глава сельской администрации сообщила протестующим, что 17 декабря пройдет экстренное заседание городской администрации, где будет рассмотрен вопрос о повышении стоимости проезда.

Экстренного совещания в администрации Краснодара после перекрытия федеральной трассы жителями станицы Старокорсунской с требованием снизить тарифы на проезд не состоялось, сообщил вечером 17 декабря корреспонденту "Кавказского узла" активист Алексей Никитин, который проживает в станице Старокорсунская. "Сегодня (17 декабря) я звонил в администрацию города, но там ничего не знают... говорят, что мэр в отъезде, и никто совещание не собирал", - сказал Никитин.

Он намерен устроить акцию протеста у трассы до тех пор, пока не приедут представители власти и не объяснят ситуацию. "Работы в станице нет, 80% населения работает в Краснодаре, 100% студентов учатся в краснодарских вузах",- сообщил активист.

Повышение тарифов затронуло более 12 тысяч человек, которые проживают в станице, считает он.

В станице Старокорсунской, которая является частью Карасунского внутригородского округа города Краснодара, согласно переписи населения 2010 года, проживают 12 238 человек.

После повышения тарифов в кошельке не осталось ничего на жизнь

Станица находится в 15 километрах от Краснодара и входит в его состав, отметила жительница Старокорсунской Ирина Кузина. "Удивительно, мы входим в состав Карасунского внутригородского округа, платим по городским тарифам за услуги ЖКХ, больше чем в сельской местности, а автобус у нас считается не внутренним, а междугородним. Мы категорически с этим не согласны", - заявила она "Кавказскому узлу".

По ее словам, повышение тарифа существенно ударило по бюджету семьи. "У меня зарплата 25 тысяч рублей, я работаю в торговом центре Краснодара продавцом. У меня два сына-студента, учатся на платном отделении. Я и так концы с концами еле свожу. А теперь мне в среднем нужно за троих с учетом выходных 9372 рубля отдать только на проезд", - сообщила Кузина.

Она пояснила, что автобус из станицы ходит только до Краснодарской ТЭЦ, поэтому до работы и учебы детей нужно добираться с пересадками, стоимость проезда по Краснодару составляет 26 рублей. По ее словам, дети не могут себе позволить поехать в Краснодар вечером, чтобы сходить в кино, поскольку это лишние траты, а льготный проезд для них не предусмотрен, поскольку они учатся на коммерческих условиях.

Кроме того, добавила она, 10 тысяч рублей из ее зарплаты уходят на оплату коммунальных услуг. "У меня на жизнь вообще ничего не остается, поэтому мы вышли вчера (16 декабря) на трассу, просто уже невозможно все это терпеть. Люди устали от такой жизни. Цены растут на газ, на электроэнергию, на продукты. Жить дальше просто страшно", - заявила Кузина.

Жители с трудом позволяют себе поездку на автобусе

Жительница станицы Старокорсунской Нэлли Нечаева работает врачом в поликлинике Краснодара и ежедневно вынуждена пользоваться единственным маршрутом в город. По ее словам, до 2016 года в станицу ходили муниципальные автобусы, но их отменили, и обслуживать маршрут стал коммерческий перевозчик.

Из зарплаты в 23 тысячи рублей фактически свободных денег не остается, сообщила Нечаева "Кавказскому узлу". "Врачи оказались в унизительном положении сейчас, у меня и муж - врач. Мы работаем сразу в нескольких учреждениях, копим на квартиру, в Старокорсунской снимаем жилье, потому что там дешевле. Мы на грани нищеты и должны еще подкармливать автобусный бизнес", - рассказала она.

По ее словам, в станице фактически нет богатых людей. "Кто чуть богаче, ездит на машинах, остальные с трудом позволяют себе поездку в автобусе. Поэтому будем требовать и добиваться снижения цены и возвращения муниципального транспорта", - заявила она.

Мать двоих детей Марина Лутцева после повышения цены на проезд была вынуждена забрать дочерей из художественной школы в Краснодаре. "У меня только муж работает - водителем на хлебозаводе в Краснодаре, у него зарплата 30 тысяч рублей. Он ездит через весь город с двумя пересадками на работу. Мы не можем себе позволить возить девочек через день в школу рисования. 20 тысяч рублей у нас уходит сразу на все платежи, живем фактически на 10 тысяч рублей", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Тариф на маршруте из станицы до города стал нерегулируемым

Тариф на маршруте №141А Станица Старокорсунская — Краснодарская ТЭЦ не менялся с 2015 года, хотя с того времени стоимость топлива существенно выросла, заявил 17 декабря сотрудник пресс-службы администрации Краснодара "Кавказскому узлу".

По его словам, частный городской транспорт перешел на нерегулируемые тарифы, и администрация не имеет к этому никакого отношения. "Перевозчик рассчитывает тариф самостоятельно, учитывая стоимость топлива, расходных материалов, зарплату водителей. Ранее часть расходов перевозчику возмещал городской бюджет. В этом году изменения в федеральном законодательстве сделали тариф нерегулируемым, теперь городской бюджет ничего субсидировать не имеет права", - сообщил он.

Льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и учащихся на коммерческом маршруте сохранены, добавил сотрудник пресс-службы.

Комментариями перевозчика, обслуживающего данный маршрут, относительно повышения цен на проезд "Кавказский узел" пока не располагает.