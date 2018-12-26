Противник повышения цен на проезд задержан в Краснодаре

26 декабря 2018, 22:13

Александр Никитин, инициировавший протесты жителей станицы Старокорсунской против подорожания проезда до центра Краснодара, задержан сегодня по делу о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Никитин заявил, что полиция не стала разбираться в совершенном на него нападении.

Как сообщил "Кавказский узел", 16 и 18 декабря жители станицы Старокорсунской проводили акции протеста против резкого повышения стоимости проезда в единственной маршрутке, на которой можно добраться из этого отдаленного района в город. Они пригрозили сделать акции ежедневными. После этого инициатор протестов Алексей Никитин заявил об угрозах, вызове в полицию и давлении начальства на его супругу.

Протестующие жалуются на то, что стоимость проезда с 11 декабря выросла с 35 до 58 рублей, заявили они. Власти обещали протестующим, что обсудят проблему 17 декабря, но этого не произошло. Большинство жителей станицы работают в городе за небольшие зарплаты, которых едва хватает на оплату коммунальных услуг и проезд. После повышения стоимости проезда на общественный транспорт будут уходить последние деньги из семейных бюджетов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Алексей Никитин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что в минувшие выходные подвергся нападению со стороны представителя регионального объединения компаний, занимающихся транспортными услугами, и подал заявление в полицию. После этого участковый вызвал его для опроса. "Вместо опроса в отношении меня составили протокол о доставлении", - сообщил Никитин.

На активиста, по его словам, составили два протокола о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. "Меня обвинили в организации пикета, который я проводил 20 декабря на остановке в станице, и посчитали митингом то, что мы ходили вдоль трассы", - сообщил Никитин. Он отметил, что в знак протеста против повышения цен на проезд жители станицы несколько дней подряд ходили вдоль трассы, чтобы привлечь внимание властей.

"Меня оставляют в УВД на ночь, завтра в 10 часов в Советском районном суде будет рассмотрение", - сообщил Никитин, отметив, что не имеет адвоката.

Алексея Никитина задержали сегодня в 18:30 мск, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" другой активист, Александр Савельев.

На сайте управления МВД по Краснодарскому краю по состоянию на 22:13 мск 26 декабря нет информации о задержании Никитина.