26 декабря 2018, 22:13

Противник повышения цен на проезд задержан в Краснодаре

Александр Никитин, инициировавший протесты жителей станицы Старокорсунской против подорожания проезда до центра Краснодара, задержан сегодня по делу о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Никитин заявил, что полиция не стала разбираться в совершенном на него нападении.

Как сообщил "Кавказский узел", 16 и 18 декабря жители станицы Старокорсунской проводили акции протеста против резкого повышения стоимости проезда в единственной маршрутке, на которой можно добраться из этого отдаленного района в город. Они пригрозили сделать акции ежедневными. После этого инициатор протестов Алексей Никитин заявил об угрозах, вызове в полицию и давлении начальства на его супругу.

Протестующие жалуются на то, что стоимость проезда с 11 декабря выросла с 35 до 58 рублей, заявили они. Власти обещали протестующим, что обсудят проблему 17 декабря, но этого не произошло. Большинство жителей станицы работают в городе за небольшие зарплаты, которых едва хватает на оплату коммунальных услуг и проезд. После повышения стоимости проезда на общественный транспорт будут уходить последние деньги из семейных бюджетов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Алексей Никитин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что в минувшие выходные подвергся нападению со стороны представителя регионального объединения компаний, занимающихся транспортными услугами, и подал заявление в полицию. После этого участковый вызвал его для опроса. "Вместо опроса в отношении меня составили протокол о доставлении", - сообщил Никитин.

На активиста, по его словам, составили два протокола о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. "Меня обвинили в организации пикета, который я проводил 20 декабря на остановке в станице, и посчитали митингом то, что мы ходили вдоль трассы", - сообщил Никитин. Он отметил, что в знак протеста против повышения цен на проезд жители станицы несколько дней подряд ходили вдоль трассы, чтобы привлечь внимание властей.

"Меня оставляют в УВД на ночь, завтра в 10 часов в Советском районном суде будет рассмотрение", - сообщил Никитин, отметив, что не имеет адвоката.

Алексея Никитина задержали сегодня в 18:30 мск, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" другой активист, Александр Савельев.

На сайте управления МВД по Краснодарскому краю по состоянию на 22:13 мск 26 декабря нет информации о задержании Никитина.

Примечание:

"Сочинские таксисты предъявили "Яндекс.Такси" ультиматум", "BlaBlaCar оказался под угрозой запрета из-за суда на Кубани", "Жители Сочи возмутились повышением стоимости проезда в общественном транспорте".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 декабря 2018, 23:27

26 декабря 2018, 22:28

26 декабря 2018, 22:13

  • 1 Противник повышения цен на проезд задержан в Краснодаре

    Александр Никитин, инициировавший протесты жителей станицы Старокорсунской против подорожания проезда до центра Краснодара, задержан сегодня по делу о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Никитин заявил, что полиция не стала разбираться в совершенном на него нападении.

26 декабря 2018, 22:01

  • 1 Правозащитники назвали пиаром реакцию Кадырова на жалобу ребенка

    Решение проблемы мальчика из Грозного, обратившегося к Рамзану Кадырову, - пиар-акция главы республики, проведенная в стиле аналогичных акций Владимира Путина. Кадыров манипулирует мнением жителей Чечни, демонстрируя полярные реакции на обращения людей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

26 декабря 2018, 21:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки