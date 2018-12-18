Активист станицы Старокорсунской заявил о давлении после акции протеста

18 декабря 2018, 23:58

Несколько жителей станицы Старокорсунской в Карасунском внутригородском округе Краснодара провели утром новую акцию против повышения цены проезда в маршрутке, организовав непрерывный переход трассы. Местные жители решили сделать акции ежедневными. Инициатор протестов Алексей Никитин заявил об угрозах, вызове в полицию и давлении начальства на его супругу.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря жители станицы Старокорсунской вышли на акцию протеста против резкого повышения стоимости проезда в единственной маршрутке, которой можно добраться из этого отдаленного района в город. Стоимость проезда с 11 декабря выросла с 35 до 58 рублей, заявили они.

Власти обещали протестующим, что 17 декабря будет созвано специальное экстренное совещание, на котором проблема будет обсуждаться, но этого не произошло. Большинство жителей станицы работают в городе за небольшие зарплаты, которых едва хватало на оплату коммунальных услуг и проезд. После повышения стоимости проезда последние деньги из семейных бюджетов будут полностью уходить на общественный транспорт, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Сегодня утром несколько жителей Старокорсунской повторили акцию протеста на трассе, организовав непрерывный переход дороги по пешеходному переходу. "Народу собралось немного, не более десяти человек, но ведь день рабочий", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции, житель станицы Алексей Никитин.

По словам Никитина, сотрудников полиции и чиновников на трассе было в несколько раз больше, чем протестующих: сотрудники ГИБДД контролировали процесс, а также сидели в микроавтобусе и нескольких полицейских и гражданских машинах, припаркованных вблизи от проведения акции.

По словам другой участницы акции, всего в непрерывном переходе дороги поучаствовали 10-12 человека. "Люди сменялись - кто-то бежал за ребенком в школу, отводить, кто-то еще куда-то. 10-12 человек в общей сложности было", - сказала Татьяна Валерьевна корреспонденту "Кавказского узла".

К началу акции - 08.00 мск - на место приехали руководитель сельской администрации Виктория Бедная, замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара Владимир Афиногенов и еще ряд чиновников, отметил Никитин. Они уговаривали граждан разойтись и не мешать проезду автомобилей, но на призывы протестующих снизить или "заморозить" цены на проезд в маршрутке №141А не реагировали, рассказал активист. "Они говорили, что повышение цен обусловлено ростом цен на топливо, что все это законно", - передал Никитин.

Побыв на трассе около часа, чиновники ушли. Руководители администрации, приехавшие на место акции протеста, "не говорили ничего конкретного", подтвердила Татьяна Валерьевна: "Опять рассказывали о подорожании ГСМ, об амортизации, еще о чем-то", - сказала женщина.

Сама акция продолжалась полтора часа и завершилась без задержаний. По словам Никитина, местные жители приняли решение проводить такие акции на пешеходном переходе каждое утром и каждый вечер: такая акция не требует официального согласования, однако глава сельской администрации и полицейские в устной форме были извещены о планах активистов. "Жители станицы будут выходить на трассу, пока мэр Краснодара не обратит на эту проблему внимание", - заверил Никитин.

Станица Старокорсунская является частью Карасунского внутригородского округа города Краснодара. Согласно переписи населения 2010 года, в ней проживают 12 238 человек.

Большинство автомобилистов, как утверждает Никитин, реагировали на акцию с пониманием, выражая свою поддержку протестующим. Водителей, которые про себя ругались в салонах своих машин, было значительно меньше, подчеркнул он.

Татьяна Валерьевна заявила о намерении участвовать в каждой из акций. "Я и сегодня ходила, и вчера, и позавчера - и буду каждый день ходить утром и вечером. У меня просто нет выхода. У меня трое детей, я не в состоянии это оплатить, проезд на всех. 24 тысячи получать зарплату - и оплачивать 15 тысяч за проезд, это нереально", - сказала она. По словам женщины, другие местные жители также настроены решительно.

Участник акции заявил о давлении властей

Вечером 17 декабря Алексей Никитин ответил на телефонный звонок от человека, который представился сотрудником УВД Краснодара. Он интересовался постом активиста в социальной сети "ВКонтакте".

"Я в воскресенье, после нашей первой акции, написал там, что в случае отсутствия хороших новостей из администрации во вторник утром намерен прийти на пешеходный переход. Я там ни к чему не призывал, написал лично за себя", - пояснил Никитин, отметив, что пост был в открытом доступе.

Собеседник активиста сообщил, что заявление в связи с его постом было подано в полицию сотрудниками администрации Краснодара. "Сказал, что на меня поступило заявление из горадминистрации по поводу этого поста и что им меня надо опросить. Он еще вчера хотел получить от меня объяснения, но я сослался, что уже поздно. А сегодня утром он подошел ко мне на пешеходном переходе и опять сказал, что ему нужны от меня объяснения. Я сказал: "Присылайте повестку, в каком правовом статусе я должен быть опрошен - и тогда проблем нет", - рассказал Алексей Никитин.

Активист отметил, что его жена 17 декабря имела неприятный разговор с начальством. Женщина работает в государственном центре социальной защиты детей и подростков, но сама в акциях не участвует, указал Никитин.

"Спрашивали супругу, организует ли она протестные акции, принимает ли участие в них. Она была только на встрече 15 декабря с представителями администрации и перевозчика, вместе со мной ходила, а в воскресенье, например, ее на трассе не было. Моя жена дала все объяснения, но изрядно понервничала по этому поводу", - рассказал Никитин. Угроз увольнения, по словам активиста, не звучало, однако женщина опасается, что в начале 2019 года с ней могут просто не продлить рабочий контракт.

Во время сегодняшней акции к Никитину подошел человек, который вел себя агрессивно. По словам активиста, мужчина высказывал в его адрес косвенные угрозы, а полицейские, несмотря на устное заявление об этом, не реагировали.

"Я попросил выяснить личность этого гражданина. Полицейские сначала отнекивались, а потом один из них сказал, что личность мужчины установлена, но мне они ее сообщать не имеют права", - рассказал он.

Татьяна Валерьевна подтвердила, что во время акции Никитину поступали угрозы. По словам женщины, участников акции "начинают запугивать" угрозами ареста.

Сотрудники полиции сегодня утром присутствовали на акции в станице Старокорсунской, подтвердил дежурный отдела полиции Карасунского округа Краснодара корреспонденту "Кавказского узла". Оценить численность акции и прокомментировать слова Никитина о вызове на беседу сотрудник полиции отказался.