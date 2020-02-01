Суд в Москве продлил срок ареста счетов матери активистки Антоновой

01 февраля 2020, 19:08

Басманный суд Москвы продлил на полгода арест счетов матери краснодарской активистки Яны Антоновой, на которых находились все накопления пенсионерки.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Силовики, которые пришли к Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат Антоновой заявил, что обжалует действия силовиков. 28 октября 2019 года активистка сообщила, что суд в Краснодаре арестовал счета ее матери. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.

Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе 2019 года. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК прошли в 30 регионах страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

Басманный суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следователя, который расследует дело ФБК, и продлил арест счетов пенсионерки Зои Шипиловой, матери Яны Антоновой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он отметил, что сегодня же Шипилова получила извещение о вызове в Басманный суд на 3 февраля. "В процессе судья по ходатайству адвоката "Правозащиты Открытки" приобщил к материалам дела документы, подтверждающие происхождение арестованных средств, и документы об инвалидности сына Шипиловой. Но при принятии решения о продлении ареста судья проигнорировал эти документы", - утверждает Прянишников.

По его словам, арест денег Шипиловой не имеет отношения к делу Яны Антоновой и ФБК. При этом Прянишников указал на то, что сама Антонова проходит по делу ФБК в качестве свидетеля.

"Учитывая отсутствие связи с уголовным делом в отношении Яны Антоновой, отсутствие связи Зои Шипиловой с ФБК и другими структурами Навального, а также аполитичность пенсионерки, арест ее денежных средств выглядит крайне абсурдным и не поддается никакому объяснению", - считает Прянишников.

Сама Яна Антонова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что арестованные денежные средства ее мать копила за всю свою жизнь. Кроме того, Зоя Шипилова недавно продала квартиру, и документальное подтверждение происхождения этих денег было предоставлено суду, рассказала активистка. По ее словам, на счету матери были арестованы более 4 миллионов рублей.

"Они говорят, что деньги на счету лежат якобы, но сам счет арестован. Это может длиться десятилетиями. Она очень волнуется, ей 68 лет, она говорит, что у нее деньги забрали, потому что считают, что она старая и помрет скоро. Она считает, что ей их не вернут", - рассказала Антонова.

Она рассказала, что деньги были накоплены для ее брата, инвалида первой группы, который с самого рождения нуждается в сложном уходе.

"Она долгое время работала в мэрии Краснодара, потом ушла на пенсию по уходу за моим братом. Она все время за него беспокоилась, откладывала каждую копейку, чтобы у него был денежный запас", - сообщила Антонова.

Активистка также отметила, что мать и ее брат живут на пенсионные выплаты, которые получают на руки, а не на банковскую карту, поэтому в дополнительной помощи ее родные не нуждаются.

По словам Антоновой, в Басманный суд Москвы в ноябре 2019 года была подана жалоба на арест счетов Зои Шепиловой, но она до сих пор не рассмотрена и не назначена дата судебного заседания.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.