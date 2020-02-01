01 февраля 2020, 19:08
Суд в Москве продлил срок ареста счетов матери активистки Антоновой
Басманный суд Москвы продлил на полгода арест счетов матери краснодарской активистки Яны Антоновой, на которых находились все накопления пенсионерки.
Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Силовики, которые пришли к Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат Антоновой заявил, что обжалует действия силовиков. 28 октября 2019 года активистка сообщила, что суд в Краснодаре арестовал счета ее матери. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.
Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе 2019 года. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК прошли в 30 регионах страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.
Басманный суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следователя, который расследует дело ФБК, и продлил арест счетов пенсионерки Зои Шипиловой, матери Яны Антоновой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Он отметил, что сегодня же Шипилова получила извещение о вызове в Басманный суд на 3 февраля. "В процессе судья по ходатайству адвоката "Правозащиты Открытки" приобщил к материалам дела документы, подтверждающие происхождение арестованных средств, и документы об инвалидности сына Шипиловой. Но при принятии решения о продлении ареста судья проигнорировал эти документы", - утверждает Прянишников.
По его словам, арест денег Шипиловой не имеет отношения к делу Яны Антоновой и ФБК. При этом Прянишников указал на то, что сама Антонова проходит по делу ФБК в качестве свидетеля.
"Учитывая отсутствие связи с уголовным делом в отношении Яны Антоновой, отсутствие связи Зои Шипиловой с ФБК и другими структурами Навального, а также аполитичность пенсионерки, арест ее денежных средств выглядит крайне абсурдным и не поддается никакому объяснению", - считает Прянишников.
Сама Яна Антонова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что арестованные денежные средства ее мать копила за всю свою жизнь. Кроме того, Зоя Шипилова недавно продала квартиру, и документальное подтверждение происхождения этих денег было предоставлено суду, рассказала активистка. По ее словам, на счету матери были арестованы более 4 миллионов рублей.
"Они говорят, что деньги на счету лежат якобы, но сам счет арестован. Это может длиться десятилетиями. Она очень волнуется, ей 68 лет, она говорит, что у нее деньги забрали, потому что считают, что она старая и помрет скоро. Она считает, что ей их не вернут", - рассказала Антонова.
Она рассказала, что деньги были накоплены для ее брата, инвалида первой группы, который с самого рождения нуждается в сложном уходе.
"Она долгое время работала в мэрии Краснодара, потом ушла на пенсию по уходу за моим братом. Она все время за него беспокоилась, откладывала каждую копейку, чтобы у него был денежный запас", - сообщила Антонова.
Активистка также отметила, что мать и ее брат живут на пенсионные выплаты, которые получают на руки, а не на банковскую карту, поэтому в дополнительной помощи ее родные не нуждаются.
По словам Антоновой, в Басманный суд Москвы в ноябре 2019 года была подана жалоба на арест счетов Зои Шепиловой, но она до сих пор не рассмотрена и не назначена дата судебного заседания.
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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"