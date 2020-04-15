Защита обжаловала штраф Антоновой за причастность к "Открытой России"*

15 апреля 2020, 02:55

Адвокат подал жалобу в Верховный суд России на решение о штрафе бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой за репост видео о нехватке школ в Краснодаре. Если решение по административной статье будет отменено, то ее уголовное дело должны закрыть, пояснил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд назначил Яне Антоновой штраф 15 тысяч рублей по статье об участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной, после того, как она опубликовала видео о нехватке школ в Краснодаре.

Антонова опубликовала видеообращение к депутатам Государственной думы России с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти школ в Краснодаре на тысячу ученических мест каждая.

Защита Антоновой обратилась в Верховный суд России с кассационной жалобой на решение мирового судьи Краснодара Елены Золотухиной, которая назначила штраф Антоновой за участие в нежелательной организации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Валявский.

В кассационной жалобе защита указала, что суды первой и апелляционной инстанций не уведомляли Антонову о датах рассмотрения дела, принимали решения заочно, лишая ее права на справедливый суд, отметил он. Суд первой инстанции рассмотрел дело с нарушением правил подсудности, поскольку место совершения правонарушения не установлено, считает защита.

Скриншоты репостов, которые есть в деле, прокурор получал, используя страницу неустановленного лица, кроме того, информация на скриншотах модифицирована, утверждает адвокат.

"Отсутствует само событие правонарушения. Демонстрация любой символики, кроме нацистской, не наказуема в России. Участие Яны Антоновой в какой-либо организации не доказано", - сообщил Валявский. Суды оставили без внимания доводы Антоновой и не высказали по ним никаких суждений, отметил он.

Если Верховный суд встанет на сторону Антоновой, то и уголовное дело прекратится, сказал адвокат. "Его в таком случае после решения Верховного суда обязаны будут вернуть прокурору и закрыть", - отметил Валявский.

Уголовное дело об участии в нежелательной на территории России организации "Открытая Россия"* в отношении Яны Антоновой было возбуждено после двух административных штрафов. По ее словам, штрафы ей были назначены за репост видео о письмах депутатам Госдумы с просьбой выделить из федерального бюджета средства на строительство десяти школ в Краснодаре и за пикет у администрации города с требованием достроить бассейн в лицее №9. 21 мая 2019 года Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье. 18 февраля в ходе судебного процесса стало известно о смерти единственного свидетеля обвинения, и его показания были оглашены в суде. Бывшая родственница умершего свидетеля рассказала кубанским активистам о его сотрудничестве с силовиками.

В связи с распространением коронавируса и карантина в Краснодарском крае судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Яны Антоновой было перенесено на неопределенный срок, рассказал он. Дата следующего судебного заседания, на котором должны были допросить свидетелей, не назначена, пояснил адвокат. Суд должен изучить еще письменные материалы дела, указал он.

На 14 апреля общее число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае достигло 215. Жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется шесть раз в сутки на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

"Сейчас в городе ведётся строительство именно десяти школ и пристроек. Но все они на разных этапах строительства. По моим данным, только три школы будут введены в эксплуатацию в текущем году, до 1 сентября", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова. Она также рассказала, что ранее проводила одиночные пикеты с требованием завершить строительство бассейна в лицее №9, который начали строить в 2012 году. Сейчас оно завершено, в марте бассейн введен в эксплуатацию, пояснила активистка.

Банковские счета ее матери, арестованные по делу об отмывании денег, до сих пор остаются под арестом, сообщила активистка. Апелляция на арест средств будет рассмотрена Мосгорсудом 6 мая, отметила Антонова.

15 октября 2019 года у Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Позже суд арестовал счета матери активистки. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

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