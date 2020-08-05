Суд отказался допрашивать свидетелей защиты по делу Антоновой

05 августа 2020, 20:45

Защита краснодарской активистки Яны Антоновой не смогла сегодня добиться допроса свидетелей. Адвокат настаивал на исключении из дела доказательств, которые счел недопустимыми, но суд не удовлетворил и это ходатайство.

Как информировал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. 15 июля, после долгого перерыва, связанного с карантином по коронавирусу, обвинение представило письменные доказательства вины Антоновой. Защита утверждает, что обнаружила в материалах дела сфальсифицированный протокол осмотра телефона Антоновой.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. Защита Антоновой попросила суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ. По словам защиты, судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке.

Слушателей не пустили на сегодняшнее заседание Ленинского районного суда из-за ограничений по коронавирусу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова. По словам Антоновой, она просила продлить судебное следствие и запланировать на следующее заседание допрос свидетелей защиты, но судья отказался это сделать и объявил сегодня о том, что 19 августа состоятся прения сторон.

"Суд приобщил видео о нехватке школ в Краснодаре, но отказался его посмотреть", - отметила активистка.

В своем видео Яна Антонова сообщала об обращении к депутатам Государственной думы России с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти школ в Краснодаре на тысячу ученических мест каждая. На проблему дефицита школ неоднократно указывали и другие жители Кубани. Так, в начале 2018/2019 учебного года жители Краснодара назвали ситуацию со школами в новых микрорайонах катастрофической. В новой школе, открывшейся в микрорайоне "Губернский" 1 сентября, сформировали 23 первых класса, рассказали родители.

Как сообщила Антонова, суд также приобщил к делу характеристики, данные ей региональным отделением партии "Яблоко", благотворительным фондом "Протяни руку", где она несколько лет была волонтером, и Общественным советом Юбилейного района Краснодара.

Адвокат Александр Валявский выступил с ходатайством об исключении некоторых доказательств как недопустимых. В частности, он указал суду на то, что на скриншотах с интернет-страницы Антоновой срезана строка "панель задач", где указываются дата и время. "Не указан номер и принадлежность мобильного телефона, который использовался при производстве осмотра. Вход в социальную сеть осуществлен со страницы некоего Вячеслава, данные которого скрыты, а из материалов дела следует, что скриншоты производил помощник прокурора Таробин А.Е.", - указал Валявский.

18 февраля в ходе судебного процесса стало известно о смерти единственного свидетеля обвинения, и его показания были оглашены в суде. В ходе слушаний сторона обвинения сочла домыслами предположение защиты о связи этого свидетеля с силовиками. Защита заявила, что суд не должен был оглашать показания умершего свидетеля, а других весомых доказательств у обвинения нет.

Валявский попросил суд изъять из дела два протокола от 5 марта 2019 года об исследовании интернет-страницы Яны Антоновой, а также акт проведения оперативно-розыскных мероприятий от 18 марта 2019 года, поскольку там не указаны дата и время. Также Валявский указал на то, что в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 17 января 2019 года не поясняется, где территориально находилась Яна Антонова, когда размещала в соцсети видеоролик с символикой "Открытой России"*. По его мнению, это является нарушением и может быть причиной отмены постановления, хотя мировой суд этого и не учел. Судья Ленинского районного суда отказалась удовлетворить ходатайство защиты об исключении недопустимых доказательств.

Адвокат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с выписанным ранее штрафом готовит жалобу на имя председателя Верховного суда. Он отметил, что активистка не подвергается никакому давлению, помимо ареста счетов ее матери.

Антонова заявила, что на счетах ее мать копила деньги для ухода за ее братом, инвалидом первой группы. "Дело в том, что мои родители с каждым годом не молодеют, им почти по семьдесят. Уход за братом-инвалидом очень трудоемкий. Нужна мужская сила для этого ухода. Ранее они имели возможность нанимать себе помощника за счет этих средств. Теперь такой возможности нет. А пенсию они получают, как и раньше", - отметила Антонова.

15 октября 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки были арестованы. Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе 2019 года. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК прошли в 30 регионах страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.