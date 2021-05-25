Суд оставил в силе приговор Яне Антоновой

25 мая 2021, 01:56

Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор активистке Яне Антоновой, которая за участие в деятельности нежелательной организации была осуждена на 240 часов обязательных работ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года бывший координатор реготделения движения "Открытая Россия"* Яна Антонова была оштрафована на 15 тысяч рублей за 30 репостов публикаций издания "МБХ медиа" в Facebook. В декабре того же года суд в Краснодаре оштрафовал ее на 15 тысяч рублей по еще одному административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Второй приговор дает возможность для преследования по аналогичной уголовной статье, указала Антонова. В феврале апелляционная инстанция в Краснодаре оставила в силе решение суда о штрафе в 15 тысяч рублей.

2 октября 2020 года краснодарский суд приговорил Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана в России нежелательной. Уголовное дело было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье, которые она получила в 2017 и 2019 годах. Правозащитный центр "Мемориал"** назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

24 мая Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о признании Яны Антоновой виновной в сотрудничестве с нежелательной организацией (по статьи 284.1 УК РФ), пишет "Коммерсант".

В своем Telegram-канале Яна Антонова сообщила, что планирует обратиться в Верховный суд. По ее словам, в приговоре указано, что она репостила цитату Влада Листьева, в которой имеется "призыв к производству митинга". "Я Владислава Листьева и помню, и люблю. Но его убили в 1995-м, поэтому он никак не могу призывать кого-то выйти на митинг в 2019-м. И вот такой приговор нам приходится оспаривать", - написала активистка.

Журналист Влад Листьев был убит 1 марта 1995 года. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс и до сих пор остается нераскрытым, пишет "Лента.ру".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.