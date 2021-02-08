Суд утвердил штраф Яне Антоновой по делу о нежелательной организации

08 февраля 2021, 12:51

Апелляционная инстанция в Краснодаре оставила в силе решение суда, который признал активистку Яну Антонову виновной в причастности к нежелательной организации и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года бывший координатор реготделения движения "Открытая Россия"* Яна Антонова была оштрафована на 15 тысяч рублей за 30 репостов публикаций издания "МБХ медиа" в Facebook. В декабре того же года суд в Краснодаре оштрафовал ее на 15 тысяч рублей по еще одному административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Второй приговор дает возможность для преследования по аналогичной уголовной статье, указала Антонова.

2 октября 2020 года суд в Краснодаре приговорил Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана в России нежелательной. Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье, которые она получила в 2017 и 2019 годах. Правозащитный центр "Мемориал"** назвал уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Ленинский райсуд Краснодара оставил в силе постановление мирового суда о штрафе в 15 тысяч рублей Яне Антоновой за осуществление деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП), сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Речь идет об административном деле о публикации в Facebook 30 информационных материалов "проекта иностранной неправительственной организации Open Russia* — MBK media (МБХ медиа)". Однако, по словам юриста "Правозащиты Открытки" Анастасии Бураковой, в перечне "нежелательных организаций" нет "МБХ медиа", а кроме того, Антоновой вменили в вину репосты за 2019 год, то есть срок привлечения к ответственности "давно истек", пишет издание.

Заседание по делу Яны Антоновой состоялось сегодня в 10.50 мск, указано в карточке дела, размещенной на сайте Ленинского райсуда Краснодара в разделе "Производство по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях". Жалоба на судебное решение поступила в районный суд 11 января и на следующий день была принята в производство, говорится в карточке дела.

Напомним, в составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). При этом в России была официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта 2019 года, было принято решение о ликвидации движения в России.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.