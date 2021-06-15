Суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО

15 июня 2021, 15:37

Краснодарский краевой суд проигнорировал доказательства защиты, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование в отношении Андрея Пивоварова, сделал не он, и оставил в силе его арест, сообщили сегодня адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров 31 мая был снят с самолета в Пулково и доставлен в Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, а затем –- в Краснодар. Выяснилось, что в отношении него кубанские следователи возбудили уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации. Пивоваров пытался скрыться за границей от уголовного преследования, предположило следствие. В уголовном деле нет доказательств, что бывший исполнительный директор "Открытой России"* пытался скрыться, а также постановления об объявлении его в розыск, однако суд отклонил все ходатайства защиты и 2 июня поместил Пивоварова под арест. Сам Пивоваров связал уголовное преследование с грядущими выборами. Защита намерена его обжаловать арест в российских судах и ЕСПЧ.

Андрей Пивоваров в рассмотрении своей жалобы на решение Первомайского районного суда Краснодара участвовал из СИЗО по видеосвязи, сообщил представитель защиты политика адвокат Александр Валявский. По его словам, Краснодарский краевой суд не удовлетворил ходатайства о проведении фото- и видеосъемки заседания. При этом суд приобщил к материалам дела личные поручительства и положительные характеристики на Пивоварова, которые направили известные депутаты, журналисты и общественные деятели. Защита обратила внимание суда на то, что Пивоварова не уведомили о возбуждении в отношении него уголовного дела, рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об истребовании повесток или иных объективных доказательств", - сообщил Валявский. По его словам, защита также ходатайствовала об исключении из доказательств засекреченной справки-меморандума, в которой содержится информация о том, что Пивоваров может скрыться от следствия, поскольку объективных подтверждений этого утверждения следствием не представлено.

Репост, из-за которого ведется уголовное преследование Пивоварова, был опубликован на публичной странице в соцсети Facebook, которую администрируют несколько человек, среди них - Мария Кузнецова. Защита ходатайствовала о приобщении к материалам дела адвокатского опроса Кузнецовой и протокола осмотра страницы, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Из этих доказательств следует, что инкриминируемые Пивоварову действия он не совершал. Репост публикации "Объединенных демократов" на публичную страницу Андрея Пивоварова сделала один из администраторов страницы – Мария Кузнецова. Это подтверждается как показаниями самой Марии Кузнецовой, так и заверенным нотариусом протоколом осмотра админки публичной страницы Пивоварова в Facebook", - рассказал Бадамшин корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что намерен заявить следователю ходатайство об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела в отношении Андрея Пивоварова в связи с отсутствием события преступления.

Несмотря на все доводы защиты, краевой суд оставил в силе решение об аресте Пивоварова.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

* – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.