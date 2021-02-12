Юристы оценили риски преследования за репосты записей "Открытой России"*

12 февраля 2021, 08:48

Репосты публикаций нежелательных в России организаций могут стать поводом для уголовного преследования, даже если они размещены в соцсетях несколько лет назад, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя дела ростовской активистки "Открытой России"* Анастасии Шевченко и Яны Антоновой из Краснодара.

Как сообщал "Кавказский узел", активистка "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко и бывший региональный координатор этой организации Яна Антонова стали участницами возбужденных против них дел. Для Шевченко обвинение просит пять лет колонии, а Антонову суд оштрафовал на 15 тысяч рублей. Во время заседания суда 8 февраля, Шевченко призвала суд не выполнять политзаказ на преследование активистов и отметила, что обвинение запросило более строгое наказание, чем предусматривает статья об участии в деятельности нежелательной организации.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал"** признали активистку политзаключенной.

При первом случае участие в нежелательных организациях наказывается административно, а при последующих квалифицируется как уголовное преступление, пояснил юрист и руководитель северокавказского отделения Комитета против пыток Магомед Аламов. "[Это аналогично] неоднократному участию в несогласованных акциях, привлечение несколько раз к административке, а затем влечет к привлечению к уголовной ответственности. Участие в деятельности нежелательной организации – то же самое. Неоднократное нарушение и вполне вероятно привлечение к уголовной ответственности", – сказал Аламов корреспонденту "Кавказского узла".

Лишение свободы активиста оказывает влияние в том числе и на его деятельность, отметил он. "Со всеми негативными вытекающими какие бывают в ходе привлечения к уголовной ответственности. С осуждением к реальному сроку отбывания наказания происходит отрыв человека от привычной среды, перемещение его в среду спецконтингента. Конечно это сказывается не только на деятельности человека, но и на его психическом здоровье", – сказал правозащитник.

Уголовное дело против Яны Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как приняла участие в митинге 29 апреля 2017 года в Краснодаре, держа флаг "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. 2 октября 2020 года суд в Краснодаре приговорил Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана в России нежелательной. Правозащитный центр "Мемориал" назвал уголовное дело против Яны Антоновойполитическим преследованием.

Похожее мнение высказала адвокат правозащитного центра "Мемориал"** Марина Агальцова. "Главное не демонстрировать участие в запрещенных организациях. Те, кто участвовали в работе нежелательных организаций, могут быть привлечены к ответственности. Сначала к административной, а потом возможно уголовной", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Преследования могут коснуться и тех, кто поддерживал нежелательные организации в соцсетях, считает она. "[Это опасно] для тех, кто постил сообщения", – сказала адвокат.

Она пояснила, что в группе риска также находятся пользователи, которые размещали в интернете репосты нежелательных организаций значительное время назад. "Очень сложный вопрос относительно того, что делать с записями, размещенными ранее в соцсетях. Но лучше убрать", – сказала Агальцова.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.