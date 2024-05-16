Арест, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

16 мая 2024, 09:32

Житель Ростовской области задержан за попытку поджога релейных шкафов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Матвеево-Курганском районе задержали местного жителя, который, по версии следствия, за обещанное ему вознаграждение попытался поджечь три релейных шкафа на железной дороге, сообщили источники.

По данным телеграм-канала "Сапа Юг", 45-летний житель хутора Колесниково Матвеево-Курганского района был задержан на перегоне Неклиновка – Матвеево – Курган, куда он пришел с двумя пятилитровыми канистрами и пластиковой бутылкой с растворителем.

Житель хутора Колесниково заподозрен в подготовке к поджогу релейных шкафов, в отношении него заведено уголовное дело о покушении на диверсию, передал телеграм-канал 15 мая.

Задержанный рассказал оперативникам, что намеревался поджечь три релейных шкафа и что за совершение диверсии ему обещали вознаграждение. Он был задержан сотрудниками ФСБ, сообщил телеграм-канал " 1РнД" со ссылкой на источник.

Подозреваемый работал массажистом в Таганроге и активно критиковал власть в соцсетях, отметил телеграм-канал "Don Mash".

На 09.30 мск 16 мая на сайте управления МВД по Ростовской области, а также на сайте следственного управления СКР по региону нет сообщений о задержании жителя Матвеево-Курганского района за попытку поджечь релейные шкафы.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала специальной военной операции периодически происходят различные инциденты на железных дорогах, в том числе – поджоги релейных шкафов. 20 декабря опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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