Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ростове-на-Дону

04 сентября 2023, 00:55

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Горящий релейный шкаф на перегоне Кизитеринка - Александровка в Ростове-на-Дону удалось оперативно потушить, поджигатель разыскивается.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня неизвестные подожгли релейный шкаф около станции Хапры под Ростовом-на-Дону, в результате были задержаны два поезда.

На перегоне Кизитеринка - Александровка в Ростове-на-Дону неизвестный поджег релейный шкаф. Пожар оперативно потушили, на движение поездов инцидент никак не повлиял, пишет 3 сентября 1rnd.ru.

Поджигатель пока не найдет, возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное уничтожение имущества и террористический акт, сообщает "Блокнот-Ростов".

Отметим, что станция Кизитеринка имеет статус грузовой, расположена в микрорайоне Александровка Пролетарского района Ростова-на-Дону на берегу реки Дон, информирует zhdbilter.com.

"Кавказский узел" также пиал, что в мае в Краснодаре был задержан 18-летний местный житель, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге.

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