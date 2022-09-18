Кубанский активист заподозрен в участии в нежелательной организации

18 сентября 2022, 07:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре рассмотрит дело об участии в нежелательной организации активиста Виталия Вотановского, снимавшего могилы погибших на Украине военных.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября силовики задержали автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и местного активиста Виктора Чирикова после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции.

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит дело Виталия Вотановского по статье об участии в нежелательной организации 29 сентября, следует из картотеки суда.

Суд известил Вотановского о предстоящем заседании, при этом обстоятельства административного дела ему неизвестны, сообщило издание "Кавказ.Реалии"* 17 сентября. "Что за "нежелательная организация" я не знаю, с материалами дела меня никто не знакомил", - процитировало активиста издание. Автор Telegram-канала виновным себя не считает, сказано в публикации.

Статья об участии в нежелательной организации - 20.33 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.