Виталий Вотановский. Кадр видео Альфа news https://www.youtube.com/watch?v=PrGP1uJlbKA&t=7s

18 сентября 2022, 07:38

Кубанский активист заподозрен в участии в нежелательной организации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре рассмотрит дело об участии в нежелательной организации активиста Виталия Вотановского, снимавшего могилы погибших на Украине военных. 

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября силовики задержали автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и местного активиста Виктора Чирикова после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит дело Виталия Вотановского по статье об участии в нежелательной организации 29 сентября, следует из картотеки суда. 

Суд известил Вотановского о предстоящем заседании, при этом обстоятельства административного дела ему неизвестны, сообщило издание "Кавказ.Реалии"* 17 сентября. "Что за "нежелательная организация" я не знаю, с материалами дела меня никто не знакомил", - процитировало активиста издание. Автор Telegram-канала виновным себя не считает, сказано в публикации.

Статья об участии в нежелательной организации - 20.33 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. 

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

 ** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Владимир Атаманчук обжаловал решение об административном аресте", "Сочинский пенсионер Гудимов оштрафован за дискредитацию армии", "Арестованы счета кубанского активиста Мирослава Вальковича". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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