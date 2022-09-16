Кубанские активисты Вотановский и Чириков отпущены из полиции

16 сентября 2022, 21:49

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Силовики отпустили из отдела полиции краснодарских активистов Виталия Вотановского и Виктора Чирикова, задержанных после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае силовики задержали автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и активиста Виктора Чирикова, снимавших могилы военных.

Вотановского и Чирикова отпустили из полиции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Предварительно силовики изучили их телефоны, отмечается в сообщении.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

К сегодняшнему дню власти Краснодарского края официально подтвердили гибель на Украине 44 уроженцев Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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