Апелляционный суд смягчил приговор Анастасии Шевченко

06 февраля 2023, 21:28

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Ростовский областной суд сократил на год срок лишения свободы активистке Анастасии Шевченко, покинувшей Россию.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2022 года ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок, ранее назначенный активистке Анастасии Шевченко по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии.

18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

Ростовский областной суд сократил заочный срок наказания активистке "Открытой России"* Анастасии Шевченко, сообщила сегодня "Медиазона"**.

Об этом активистка сообщила сегодня в своем Twitter. "Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на два года в колонию поеду, не на три. Спасибо, родина", - написала Шевченко.

Как следует из карточки дела на сайте Ростовского областного суда, жалоба на приговор поступила в суд 17 января, заседание состоялось сегодня. Интересы Шевченко представляли два адвоката, также в качестве сторон, участвующих в рассмотрении, были указаны прокуратура и представитель районного филиала Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Ростовской области. Дело рассматривалось по статье 397 Уголовно-процессуального кодекса России, которая в том числе регулирует вопросы "замены наказания в случае злостного уклонения от его отбывания".

Напомним, 7 февраля 2021 года Шевченко выступила в суде с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"*** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

22 декабря 2022 года стало известно, что документальный короткометражный фильм "Анастасия" про преследование ростовской активистки Анастасии Шевченко и историю ее семьи включен в список из 15 кандидатов на соискание премии "Оскар". По данным на 6 февраля на сайте Американской киноакадемии опубликованы списки из пяти номинантов в каждой из категорий. В номинации "Документальный короткометражный фильм" фильма "Анастасия" в списке не содержится

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице"Преследование активистов".

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.