Фильм об Анастасии Шевченко вошел в шорт-лист "Оскара"

23 декабря 2022, 00:28

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Документальный короткометражный фильм "Анастасия" про преследование ростовской активистки Анастасии Шевченко и историю ее семьи включен в список из 15 кандидатов на соискание премии "Оскар".

Как писал "Кавказский узел", 30 августа ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок, ранее назначенный активистке Анастасии Шевченко по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии.

18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

Документальный фильм о ростовской активистке Анастасии Шевченко "Анастасия" включен в шорт-лист премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из сообщения в журнале Hollywood Reporter от 21 декабря, фильм "Анастасия" включен в список из 15 претендентов по решению американской киноакадемии.

О включении в число соискателей премии сообщила и режиссер фильма Сара Маккарти в своем Twitter. "Мы только что попали в шорт-лист на Оскар! Я не могу в это поверить", - перевел ее слова "Кавказский узел".

Австралийский режиссер Сара Маккарти рассказала, что фильм снимался, когда Шевченко жила в России. В связи с этим приходилось принимать меры безопасности, не снимать силовиков и военные объекты, отметила Маккарти.

До 27 августа 2019 года Анастасия находилась в полной изоляции от собственных детей - суд не разрешал активистке даже звонить им. За время ареста Шевченко скончалась ее старшая дочь. 30 января 2019 года она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, там у девушки произошла остановка сердца и дыхания, а на следующий день она умерла. Несмотря на просьбы защиты, суд не позволил Шевченко посетить дочь до ее смерти, говорится в биографической справке об Анастасии Шевченко, опубликованной на "Кавказском узле".

В фильме рассказывается история преследования Шевченко и история ее семьи. Одна из сцен фильма - развеивание праха дочери, которая умерла, когда активистка была под арестом. "Изначально дочь-подросток Анастасии не хотела, чтобы мы снимали развеивание праха ее сестры. Семья Анастасии уже стольким пожертвовала ради ее активности, и ее дочь, по вполне понятным причинам, хотела, чтобы этот драгоценный момент был приватным. Из-за этого мы планировали рассказать историю без этой конкретной сцены. Для нас было крайне важно, чтобы согласие исходило от всей семьи. Но Анастасия знала, насколько мощной будет эта сцена в фильме, поэтому призвала дочь передумать и переубедила ее", - рассказала Маккарти в интервью журналу FilmMaker, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Премьера фильма состоялась на Telluride Film Festival в США, также картина была представлена на фестивалях в Торонто (Канада), Нью-Йорке и Монклере (США).

Шевченко находилась под домашним арестом с января 2019 года. Рассмотрение ее дела Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону начал 18 марта 2020 года. На заседании 29 января Шевченко заявила, что следствие не представило доказательств связи организации Open Russia Civic Movement** с движением "Открытая Россия"**. Свидетель защиты подтвердил, что российская и британская организации не связаны друг с другом.

Напомним, 7 февраля 2021 года Шевченко выступила в суде с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"*** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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