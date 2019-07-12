Избирком принял документы о выдвижении Шевченко на выборы в ростовскую думу

12 июля 2019, 14:34

Представители бывшего регионального координатора "Открытой России"* Анастасии Шевченко подали в избирательную комиссию Октябрьского района Ростова-на-Дону документы о ее выдвижении кандидатом в депутаты городской думы.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета, координатор движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко выдвинула свою кандидатуру в ростовскую городскую думу в качестве самовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Октябрьского района Ростова-на-Дону отказалась принимать документы Шевченко, которая находится под домашним арестом.

Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, его срок истекает 20 июля. Ее дело стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Избирательная комиссия 14-го округа по выборам депутатов ростовской городской думы приняла документы от Анастасии Шевченко, говорится на странице "Открытой России"* в Twitter. "Настя находится под домашним арестом, поэтому документы подавал её адвокат Сергей Ковалевич. Теперь штабу необходимо собрать 141 подпись в поддержку кандидата", - отмечается в сегодняшней публикации.

Ситуация, когда кандидат находится под арестом - редкость, отметила представитель штаба Анастасии Шевченко Дарья Кулакова. "В случае когда кандидат под домашним арестом, документы за него, согласно постановлению Конституционного суда, может подавать адвокат только при наличии нотариальной доверенности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что в прошлый раз не хватало одного документа. "Мы сами сказали, что не будем сдавать неполный пакет документов и принесем полный. Сейчас мы принесли полный пакет документов. Сотрудники комиссии не возмущались, они в курсе, что Шевченко под домашним арестом и у нее особый пакет документов", - сказала Кулакова.

По словам Кулаковой, программные тезисы Анастасии Шевченко опубликованы в предвыборной газете "Близко к сердцу". В двух выпусках газеты рассказывается, в частности, о проблеме передачи городского кукольного театра Русской православной церкви, необходимости реконструкции всех корпусов Центральной городской больницы, застройке Александровской рощи, нехватке в городе мусорных контейнеров, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В Ростове-на-Дону неоднократно проходили протесты против передачи РПЦ здания единственного в городе кукольного театра. Противники застройки Александровской рощи многоквартирными домами заявляли о нарушениях на публичных слушаниях и ущербе, который проект причинит экологии, но не смогли добиться победы в суде.

Напомним, довыборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября. В этот день пройдет голосование в четырех одномандатных избирательных округах.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, названии которых содержатся слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.