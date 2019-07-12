Анастасия Шевченко со своим адвокатом на заседании Ростовского областного суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

12 июля 2019, 14:34

Избирком принял документы о выдвижении Шевченко на выборы в ростовскую думу

Представители бывшего регионального координатора "Открытой России"* Анастасии Шевченко подали в избирательную комиссию Октябрьского района Ростова-на-Дону документы о ее выдвижении кандидатом в депутаты городской думы.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета, координатор движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко выдвинула свою кандидатуру в ростовскую городскую думу в качестве самовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Октябрьского района Ростова-на-Дону отказалась принимать документы Шевченко, которая находится под домашним арестом.

Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, его срок истекает 20 июля. Ее дело стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Скриншот публикации о приеме избиркомом документов от Анастасии Шевченко. https://twitter.com/openrussia_team/status/1149622123683442688Избирательная комиссия 14-го округа по выборам депутатов ростовской городской думы приняла документы от Анастасии Шевченко, говорится на странице "Открытой России"* в Twitter. "Настя находится под домашним арестом, поэтому документы подавал её адвокат Сергей Ковалевич. Теперь штабу необходимо собрать 141 подпись в поддержку кандидата", - отмечается в сегодняшней публикации.

Ситуация, когда кандидат находится под арестом - редкость, отметила представитель штаба Анастасии Шевченко Дарья Кулакова. "В случае когда кандидат под домашним арестом, документы за него, согласно постановлению Конституционного суда, может подавать адвокат только при наличии нотариальной доверенности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что в прошлый раз не хватало одного документа. "Мы сами сказали, что не будем сдавать неполный пакет документов и принесем полный. Сейчас мы принесли полный пакет документов. Сотрудники комиссии не возмущались, они в курсе, что Шевченко под домашним арестом и у нее особый пакет документов", - сказала Кулакова.

По словам Кулаковой, программные тезисы Анастасии Шевченко опубликованы в предвыборной газете "Близко к сердцу". В двух выпусках газеты рассказывается, в частности, о проблеме передачи городского кукольного театра Русской православной церкви, необходимости реконструкции всех корпусов Центральной городской больницы, застройке Александровской рощи, нехватке в городе мусорных контейнеров, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В Ростове-на-Дону неоднократно проходили протесты против передачи РПЦ здания единственного в городе кукольного театра. Противники застройки Александровской рощи многоквартирными домами заявляли о нарушениях на публичных слушаниях и ущербе, который проект причинит экологии, но не смогли добиться победы в суде.

Напомним, довыборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября. В этот день пройдет голосование в четырех одномандатных избирательных округах.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, названии которых содержатся слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева ", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июля 2019, 15:52

12 июля 2019, 15:45

  • Замглавы СКЖД задержан по делу о крупной взятке

    Первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замглавы одного из управлений перевозок подозреваются в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации, сообщил сегодня Следком. Один из руководителей задержан силовиками.

12 июля 2019, 15:18

12 июля 2019, 14:41

12 июля 2019, 13:52

  • Инцидент с ингушской девочкой обнажил проблему консерватизма общества на Кавказе

    Мать семилетней девочки, госпитализированной из семьи опекунов после истязаний, рассказала, что ей не давали видеться с дочерью. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, посетовала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала "Новая газета".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии