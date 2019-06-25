Суд сократил Анастасии Шевченко срок домашнего ареста

25 июня 2019, 19:28

Ростовский областной суд отказался отпустить из-под домашнего ареста активистку Анастасию Шевченко, но сократил срок ее ареста на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. За время ареста Шевченко в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь-инвалид. 14 июня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил Шевченко срок домашнего ареста до 17 сентября.

Дело в отношении Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Международная правозащитная организация Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко удостоилась премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Поддержать Анастасию Шевченко на сегодняшнем заседании суда пришли 15 оппозиционных активистов. Сама Шевченко вошла в здание суда в сопровождении сотрудника ФСИН, общаться с пришедшими на суд ей запретили.

В апелляционной жалобе адвокат Шевченко Сергей Ковалевич указал, что постановление суда первой инстанции со времени избрания меры пресечения "не претерпело абсолютно никаких изменений". Сославшись на постановления Конституционного суда России, защитник отметил, что сама по себе тяжесть обвинения не может служить достаточным и безусловным доказательством для продления ареста. Запрет на общение обвиняемой с кем бы то ни было, кроме защитников и близких родственников, он назвал "неразумным и бессмысленным". "Прошу постановление Ленинского районного суда отменить, освободить Шевченко из-под ареста", - сказал Сергей Ковалевич.

Сама Анастасия Шевченко подчеркнула, что обвиняется в деятельности организации, которой не существует. "Этой организации не существовало, и на момент первого административного дела в отношении меня не существует и российской организации [Открытой России*]", - заявила Шевченко.

Она указала, что дело построено на показаниях двух человек, "которые говорят, что я хотела организовать майдан в России". "Все это высосано из пальца, никаких доказательств нет, и на каком основании я уже пять месяцев под домашним арестом, непонятно", - сказала Анастасия Шевченко.

В последнем слове активистка отметила, что не понимает сути предъявленных ей обвинений. "Я никак не могла осознавать, что, придя на семинар по выборам и выйдя с флагом на согласованный мэрией митинг... что это закончится уголовным делом", - сказала Шевченко.

Прокурор Андрей Шаров счел постановление районного суда законным и обоснованным. "Шевченко может скрыться от суда, воздействовать на свидетелей, вступить в сговор с другими участниками движения, уничтожить доказательства, имеет намерение скрыться на территории Прибалтийского региона, систематически выезжала за пределы РФ и проживает на съемной квартире", - заявил он. В итоге суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко до 20 июля.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.