Арест Анастасии Шевченко продлен на три месяца

14 июня 2019, 13:16

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону сегодня продлил до 17 сентября домашний арест Анастасии Шевченко, обвиняемой в причастности к "нежелательной организации". Защита попросила суд разрешить Шевченко прогулки.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко с 23 января находится под домашним арестом. За время ареста Шевченко в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь-инвалид. Дело в отношении Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). 31 мая стало известно, что следствие направило Шевченко на осмотр психиатром.

Международная правозащитная организация Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко удостоилась премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

"Мера пресечения - арест [Шевченко] был продлен на три месяца, до 17 сентября", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.

Адвокаты активистки Сергей Бадамшин и Сергей Ковалевич просили приобщить к делу решение конференции "Открытой России"* о ликвидации движения. Кроме того, защита ходатайствовала о замене стационарного следящего устройства на мобильное, чтобы ФСИН могло контролировать Анастасию Шевченко во время прогулок, со ссылкой на пресс-службу "Открытой России"* информирует сегодня "Интерфакс".

Адвокаты и сама Анастасия Шевченко просили отменить меру пресечения, освободив активисту из-под ареста. При этом защита просила суд при сохранении домашнего ареста разрешить прогулки, ссылаясь на положительный ответ ФСИН о возможности выдать новый браслет для Шевченко. Суд в этой просьба отказал, отмечает сегодня "1Рнд".

Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону и на южном въезде в город, со стороны Батайска, были вывешены баннеры в поддержку Анастасии Шевченко. "Анастасия не сможет отвезти сына в школу — она находится под домашним арестом. Преподаватель английского и французского сидит под арестом за организацию лекции", - написано на баннере, фото которого размещено на сайте издания Donnews.ru.

На сайте Ленинского рай суда Ростова-на-Дону на 13.05 мск сегодня нет информации о мере пресечения в отношении Шевченко.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.