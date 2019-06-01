Анастасии Шевченко назначена психиатрическая экспертиза

01 июня 2019, 11:32

Следствие направило на осмотр психиатром члена федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасию Шевченко, обвиненную в причастности к "нежелательной организации", сообщила защита. Это решение обеспокоило сторонников "Открытой России"* в соцсетях.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко с 23 января находится под домашним арестом, срок которого продлен судом до 17 июня. За время ареста Шевченко в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь-инвалид. Дело в отношении Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).

Международная правозащитная организация Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко удостоилась премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Точная дата проведения психиатрической экспертизы, назначенной Анастасии Шевченко, пока не назначена, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Ковалевич. "Надо будет прийти и пять минут пообщаться на тему, чем самолеты от коров отличаются", - сказал Ковалевич.

Он отметил, что подобные экспертизы как правило назначаются обвиняемым в тяжких преступлениях, "которые неадекватны сами по себе". "Следователь не объяснил [причину назначения]. Назначается масса ненужных экспертиз. Как мне кажется, создается видимость работы: "Вот, смотрите - мы это сделали, то сделали". А для чего это делается, я не могу понять", - процитировало Ковалевича 31 мая "МБХ-медиа".

Назначение экспертизы обеспокоило комментаторов группы "Открытая Россия"* в Facebook. "Если "пятиминутку" не пройдет, то могут на 30 дней в дурку закрыть и, что самое фееричное, будет считаться, что она не в заключении", - написал Пётр Трофимов. "Нужно ей провести независимую экспертизу, чтобы не действовала карательная экспертиза", - посоветовал Олег Митраков.

"Сейчас в СК психолого-психиатрические экспертизы назначают, если не признают вины. Это они считают неадекватностью", - отметила Елена Михно-Сергеева.

"Зачем так унижать человека?" - удивилась пользователь соцсети Ольга Чистова. "Я не понимаю, почему такое издевательство. Нормальная женщина. Неужели человек не имеет право высказать даже свое мнение, а? Куда мы катимся...", - написала Венера Сунгатуллина.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.