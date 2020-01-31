Активисты отметили пикетами десятую годовщину "Стратегии-31" в Волгограде

31 января 2020, 16:11

Последние три года протестные акции в защиту свободы собраний проходят в Волгограде в форме одиночных пикетов, массовые мэрия не согласовывает. Прохожие поддержали двух сторонников "Стратегии-31", которые вышли сегодня с плакатами в центре города.

Как писал "Кавказский узел", мэрия отказалась согласовать на сегодня массовый пикет, заявленный активистами "Стратегии-31". 30 января Центральный районный суд Волгограда согласился с городской администрацией и отклонил жалобу организаторов акции.

Суды, рассматривающие жалобы организаторов массовых акций "Стратегии-31" в Волгограде, всякий раз встают на сторону мэрии. Активисты этого движения с 2009 года каждый месяц, в котором есть 31-е число, проводят в разных городах России акции с требованием исполнения статьи 31 Конституции, регламентирующей право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции РФ опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Сегодня активисты Владимир Васильченко и Ольга Карпухнова вышли на одиночные пикеты на Аллею Героев в Волгограде. Каждый пикет продолжался час. Владимир Васильченко стоял с плакатом "Граждане РФ имеют право проводить собрания, митинги и пикетирование. 31-я статья Конституции РФ" и плакатом с требованием об отставке мэра. Ольга Карпухнова вышла с плакатами "За наши и ваши права" и "Стоп Путин! Конституция для всех!".

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера". Поправки, которые предложил внести в Конституцию Владимир Путин, ухудшат жизнь россиян и приведут к диктатуре, заявили участники пикетов, состоявшихся 25 января в Астрахани.

Сегодня исполняется 10 лет с первой акции "Стратегии-31" в Волгограде, отметил Владимир Васильченко. "Акцию начинал в свое время Эдуард Лимонов со своей Национал-большевистской партией (организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда. - Прим. "Кавказского узла"), потом [незарегистрированная партия] «Другая Россия». Они довольно долго показывали всем пример, как пробудить Россию от спячки. В Волгограде проводить акцию начинал представитель Национал-большевистской партии* Роман Хренов, потом инициативу подхватил Леонид Махиня из «Другой России»", - рассказал Васильченко корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что с 2010 по 2017 год сторонники "Стратегии-31" проводили в центре города массовые акции, но в последние три года из-за запретов мэрии вынуждены ограничиваться одиночными пикетами. По словам Васильченко, за 10 лет активисты ни разу не пропустили 31-е число. "В акциях участвует разное количество активистов. Народ, бесспорно, нас поддерживает. Сегодня я поговорил с нашими нацболами*, но даже на десятилетие своей инициативы в Волгограде они не пришли. Сегодня вместо нацболов* наши инициативы поддерживает «Левый фронт», хотя сегодня тоже не смогли прийти", - посетовал Владимир Васильченко.

Местное законодательство не мешает чиновникам заниматься махинациями при согласовании акций протеста, указал Васильченко. "Наши чиновники организуют фиктивные мероприятия, уведомления на которые якобы подают раньше нас, выдумывают уборки территории. Нет журнала учета тех, кто подал уведомления", - заявил Васильченко.

В Волгограде не выполняется 31-я статья Конституции, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Карпухнова. "Васильченко отказывают в согласовании пикетов, хотя облдума приняла решение о проведении митингов и пикетов около зданий органов власти и силовых структур", - отметила активистка.

Прохожие поддержали активистов. Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки. Студентка из педуниверситета Марина сфотографировалась с Ольгой Карпухновой и поблагодарила ее. "Они делают нужное дело", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла". Еще один прохожий поднял большой палец в знак поддержки Владимира Васильченко. "Давайте хоть вы за нас [пикетируйте]", - сказал он.

Полицейские к протестующим не подходили.

* Национал-большевистская партия признана экстремистской и запрещена в России решением суда.