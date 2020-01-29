Владимир Васильченко. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

29 января 2020, 18:10

В Волгограде активист проиграл апелляцию по делу о согласовании пикетов

Волгоградский областной суд отклонил сегодня апелляционную жалобу организатора акций «Стратегия-31» Владимира Васильченко на 16-й отказ мэрии согласовать пикеты.

"Кавказский узел" писал, что власти Волгограда регулярно отказывают активистам "Стратегии-31" в согласовании митингов в центре Волгограда, поэтому их акции проходят в формате одиночных пикетов. Владимир Васильченко не раз оспаривал в суде отказы мэрии по поводу согласования акций, в том числе и в этот раз, но суд традиционно занял в этом вопросе сторону властей, признав их отказ законным. Активисты Ольга Карпухнова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко после отказа властей согласовать митинг "Стратегии-31" в центре Волгограда провели серию одиночных пикетов, на которых потребовали соблюдения 31-й статьи Конституции России о праве на мирные собрания.

 "Стратегия-31" — гражданское движение в защиту свободы собраний. Активисты этого движения каждый месяц, в котором есть 31-е число, проводят в разных городах России акции с требованием исполнения статьи 31 Конституции, регламентирующей право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции РФ опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

30 октября суд Центрального района Волгограда отказал Васильченко в иске к мэрии, не согласовавшей акцию на 31 октября, решение суда было обжаловано, сообщил организатор акции корреспонденту «Кавказского узла».

"Сегодня областной суд за 18 минут отказал мне в удовлетворении апелляционной жалобы, – рассказал Васильченко. – Мэрия не согласовала пикеты по причине проведения уборочных работ на тех местах, в которых я заявлял их – это три места на аллее Героев и одно у Центробанка. Ответчик не явился, вопросы мне было задать некому, однако, я хотел спросить – есть ли у него хоть одно замечание  по изложенным мною фактам".

В своей жалобе Васильченко отметил, что уборочные работы в период, на который была назначена акция, не проводились. "Я заявлял [акцию] с 12.00 до 18.00. Я живу рядом, и вижу эти места с балкона. С 12.00 до 16.00 31 октября ничего не происходило, потом минут на 10 приехала уборочная машина и уехала. Я буду подавать кассационную жалобу, и обосную ее тем, что суд отказался вызвать свидетелей. Галина Тихенко, которая находится в Москве, готова была сегодня выйти на связь с судом по видеосвязи и подтвердить, что уборки не было. 31 октября в 14.00 она уже стояла на аллее Героев с одиночным пикетом. Это был 16-й отказ мэрии согласовать нам акцию", - добавил Васильченко.

По словам активиста, согласовать акцию 31 января мэрия также отказалась по причине уборки города.

Примечание:

"Депутаты сняли ограничения на митинги в Волгограде", "Волгоградские активисты потребовали освободить политзеков", "Волгоградские активисты потребовали широкого обсуждения поправок в Конституцию".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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