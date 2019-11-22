Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

22 ноября 2019, 11:06

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину. Они попросили главу Следкома провести проверку слов Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям главы Чечни.

"Есть такие кнопочные герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", - заявил 4 ноября Кадыров, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа сегодня направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявление в связи с высказываниями Рамзана Кадырова на совещании 4 ноября, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

Правозащитники попросили проверить слова Кадырова на наличие признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала".

"Этими высказываниями глава ЧР публично подрывал авторитет органов республиканской и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям. Мы воспринимаем эти слова как прямую угрозу, которая может иметь тяжкие последствия для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей Чеченской Республики", - говорится в адресованном Бастрыкину заявлении, текст которого также размещен на сайте Правозащитного центра.

Выражения "я тебя побью, я тебя убью" могут употребляться иносказательно, подтвердил ранее "Кавказскому узлу" житель Чечни, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "В нашей культуре 90 из 100 матерей, когда они кричат на детей, кричат: "Я тебя убью, я тебя прибью!". Иногда, даже если очень смешно, говорят человеку: "Я тебя убью!" - сказал он.

Авторы заявления также прокомментировали попытку главы Чечни объяснить свои слова. "Кадыров попытался оправдать свои заявления ссылками на адаты (право обычая) и тем, что в бытовом общении обещание убить - всего лишь образ, оборот речи, который не следует воспринимать буквально. Эти самооправдания не выдерживают никакой критики, во-первых, поскольку глава Чеченской Республики произносил вышеприведенные слова не в бытовом разговоре, но на заседании республиканского правительства. Во-вторых, обращаясь к сидящим перед ним должностным лицам, Р. Кадыров призывал вовлечь в преступную деятельность полицейских и чиновников", - говорится в тексте заявления правозащитников.

Спустя 10 дней после выступления Кадырова начальник полиции Аргуна Алихан Цакаев в шутливой форме на своей странице в Instagram прорекламировал эффективность "щелчка предохранителя" и "пули в ногу" как методов воздействия на взгляды и поведение. В современных реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, указали блогер Тумсо Абдурахманов, пользователи Instagram и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Напомним, что в августе 2018 года Рамзан Кадыров объявил врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении перед силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню.

"Пусть меня осуждает все мировое сообщество! <...> Они продажные, и у них нет другой цели, кроме как усугубить ситуацию в Чечне, как бы нанести нам побольше вреда. Для меня они как террористы, экстремисты… Их приглашают, вручают награды в Америке <...> но мои права они не защищают", - перевела на русский язык слова Кадырова "Новая газета".

Эти слова Кадырова несут реальную угрозу для правозащитников и журналистов, так как приближенные главы Чечни воспримут их как сигнал к действиям, озвучили тогда "Кавказскому узлу" свои опасения председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин и руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Руководство Чечни и лично Рамзан Кадыров "подавляют малейшие проявления инакомыслия" в республики, заявили в августе того же года в обращении к Владимиру Путину правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".