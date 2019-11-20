Адвокат указал на различия в делах Майсигова и других ингушских активистов

20 ноября 2019, 19:36

Рашид Майсигов был в числе противников соглашения о чечено-ингушской границе, но в отличие от арестованных активистов участия в митингах не принимал, сообщил адвокат Магомед Аушев. Аресты не снизили протестный потенциал в Ингушетии, считают правозащитник Магомед Муцольгов и активистка Изабелла Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно, что Магасский райсуд продлил до 7 января 2020 года срок содержания под стражей журналисту "Фортанги" Рашиду Майсигову, обвиняемому в хранении наркотиков. Защита 19 ноября убедила апелляционную инстанцию перевести его под домашний арест. Решение суда об изменении меры пресечения Майсигову позволяет надеяться на то, что преследования участников ингушских протестов прекратятся, заявил руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Дело Майсигова стоит особняком от общего "ингушского болотного дела"

Перевод Рашида Майсигова из СИЗО под домашний арест связано с тем, что доказательств прямого участия журналиста в акциях противников соглашения о чечено-ингушской границе не было, считает адвокат Магомед Аушев.

«Другие задержанные были активными участниками акций протеста, засветились на видеозаписях, и то их с большой натяжкой могут обвинять в причинении насилия стражам правопорядка. В то время как Майсигов непосредственно в митингах не участвовал», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Аушев.

Вместе с тем, по мнению адвоката, Майсигов, можно сказать, был на ином фронте — на информационном. «Возможно, поэтому власти посчитали, что он своими публикациями принёс не меньше вреда, чем участники протестных действий. Соответственно, Майсигова хотели как-то наказать. И, поскольку он не был на митингах, повесить на него статью о применении насилия к правоохранителям нельзя, то решили таким образом его наказать», - убежден Магомед Аушев.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакетик с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией. Это не было случайностью, считает Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Адвокат считает, что перспективы дела Майсигова обсуждать пока рано, потому что следствие ещё не закончено. «Мы не видели материалы дела, которые поступят в суд. Только на основе полной информации можно делать какие-нибудь выводы. Поэтому прогнозы делать некорректно сейчас. Но в реальности российская судебная система работает так, что с вероятностью в 99, 97% уголовные дела, поступающие в суды, заканчиваются обвинительным приговором», - посетовал Магомед Аушев.

По словам адвоката, те, кто считает, что решение по Майсигову повлияет на судьбу остальных задержанных ингушских активистов, «выдает желаемое за действительное». «Потому что в делах различных оппозиционеров совсем разная ситуация. Значительной части арестованных изменяют подсудность. Получается, что судьям в Ингушетии Следком и прокуратура не доверяют. Поэтому определяют дела в какие-то ставропольские районные суды. И там всё по-разному будет», - отметил Магомед Аушев.

Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал 1 ноября адвокат Калой Ахильгов. 6 ноября Верховный суд России постановил, что дело Зубейра Хамхоева будет рассматривать Железноводский горсуд Ставрополья. Днем ранее было принято такое же решение о рассмотрении дел Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева.

В случае с Майсиговым судья, согласившись с требованиями защиты, принял законное решение, уверен адвокат. «То есть судья поступил по закону. Что касается многих других арестованных активистов, то в отношении них суды сплошь нарушают закон. И в первую очередь вопиющим нарушением является изменение подсудности дел. Постановление Верховного суда по этому поводу вообще далеко от законности», - подчеркнул Аушев.

Ингушское общество в случае необходимости способно породить новых лидеров

Нельзя сказать, что из-за ареста части лидеров реальной оппозиции ингушское общество более не способно на общий протест, считает руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

«Да, арестованы наиболее известные и уважаемые лидеры протестного движения. Но это только часть лидеров, далеко не все. Это как раз те люди, которые держали акции протеста в мирном русле. Но незаменимых людей нет. В любой момент ингуши, как только посчитают нужным, выйдут на новый протест. В тяжелой ситуации люди способны объединиться без вопросов и разногласий, несмотря на то, что мы все разные и имеем различные мнения на те или иные проблемы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Муцольгов.

Хотя, к сожалению, часть активистов находится в СИЗО, большая часть ингушей всё-таки на свободе, и всегда из них найдутся лидеры, которые готовы возглавить возможный протест, указал правозащитник.

По его словам, нынешнее затишье, отсутствие акций протеста связано с тем, что люди ждут, чем завершится эпопея с арестованными активистами. «Люди хотят справедливости и требуют освобождения задержанных участников народного протеста, считая их невиновными. Потому что акции и митинги были скоординированы и проходили мирно. И когда с лидерами так поступают, народ это не приемлет. Пауза связана именно с тем, что люди заняты тем, чтобы добиться освобождения своих лидеров. Пишем, адвокатов нанимаем, передачи делаем. А когда нужно, люди выйдут, и новые лидеры найдутся», - резюмировал Магомед Муцольгов.

С ним согласна и ингушская активистка Изабелла Евлоева, которая отметила, отсутствие митингов не означает, что все активисты, способные на консолидацию ингушского общества, арестованы.

«Скорее, это означает, что протест перешёл в другую форму: форму различных акций, пикетов, обращений и тяжб. Власть подавляет любые попытки для проведения митингов, а идти с открытым забралом против системы в республике, где горстка людей, а прикомандированных силовиков больше, чем даже местных - глупо и не эффективно»,- заявила корреспонденту «Кавказского узла» Изабелла Евлоева.

По мнению активистки, проблема российских регионов в том, что протест каждого региона - местечковый. «В Ингушетии - свой, в Калмыкии – свой (имеет ввиду акции протеста против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова – прим. «Кавказского узла»), в Москве - свой. И до тех пор, пока он будет местечковым, пока гражданское общество не поймёт, что для достижения цели нужно объединять усилия, власть будет продолжать давить гражданское общество и нарушать права граждан», - сетует Евлоева.

Что касается Ингушетии, то, по её словам, нужно понимать, что проблема, которая стоит сейчас в обществе - это проблема национальных интересов народа, вопрос ущемления его прав.

«Мы выросли из маленькой нации, в которой в силу разных особенностей было мало образованных, способных постоять за права народа людей, перестали быть нацией, которую можно было обижать. Ведь все знают о примерах, когда ущемлялись права ингушского народа», - заявила Изабелла Евлоева.

В качестве таких примеров она привела вопросы территориальной целостности, депортацию во время Великой Отечественной войны, осетино-ингушский конфликт 1992 года. «И в этот раз наши права также ущемлены, но время другое, и люди другие. Гражданское общество в Ингушетии все же живо. Съезд тейпов, который недавно состоялся в Ингушетии, также наглядно продемонстрировал консолидацию ингушского общества», - подчеркнула Изабелла Евлоева.

Съезд Совета тейпов Ингушетии прошел 9 ноября в Назрани во дворе частного дома, так как власти отказались предоставить помещение для мероприятия. Участники съезда приняли обращение к федеральным и республиканским властям с требованиями отменить соглашение о границе с Чечней и пересмотреть вопрос о принадлежности Пригородного района Северной Осетии. Участники съезда назвали величайшей несправедливостью изменение границ республики.

По мнению активистки, хотя и арестовали наиболее ярких представителей ингушского протеста, но протест состоит не только из них. «В Ингушетии много людей с гражданской позицией, готовых на активные действия, но, другой вопрос, что обстановка вокруг такая, что выводить их нет смысла сейчас. Это как на войне: первая линия обороны и вторая линия. Сейчас такой этап, когда нужно беречь силы, неизвестно какой «сюрприз» нас ещё ждёт впереди», - подытожила Изабелла Евлоева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".