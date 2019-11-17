Выплаты родителям мальчиков к мавлиду стали вкладом в имидж фонда Кадырова

17 ноября 2019, 15:25

Выплата 6,7 миллиона рублей чеченским семьям, в которых в день рождения пророка Мухаммада появились на свет мальчики, стала одним из жестов, с помощью которых власти укрепляют имидж благотворительного фонда Кадырова, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 134 семьям, в которых 9 ноября, в день рождения пророка Мухаммада, появились на свет мальчики, из фонда Ахмата Кадырова было выделено по 50 тысяч рублей. Такое внимание к рождению мальчиков вызвало критику у местных жителей. В современном чеченском обществе уже изменилось отношение к рождению сыновей, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

День рождения пророка Мухаммада отмечается в Чечне 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря Раби-аль-Авваль. В этот день мусульмане проводят мавлиды – торжественные мероприятия, на которых восхваляют пророка. В октябре ДУМ Чечни сообщил, что фонд имени Ахмата Кадырова пообещал выплатить по 50 тысяч рублей всем родителям, у которых в день рождения пророка Мухаммада на свет появятся мальчики и будут названы в честь пророка или его ближайших сподвижников.

Практика щедро одарять деньгами семьи мальчиков, родившихся в день рождения пророка Мухаммада, не противоречит традициям ислама, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"В этом нет несоответствия исламским традициям. Традиционно день рождения пророка в мусульманском мире – это большой праздник. Такая традиция подарков родившимся в день рождения есть в исламском мире, но она не широко распространена. Про такую практику в других мусульманских регионах России я не слышал", - сказал ученый.

Фонд Кадырова делает такие выплаты, стараясь в том числе формировать положительный имидж, предположил Рощин. "Конечно, в этом есть также цель популяризировать фонд. Без этого никак. Фонд оказывает поддержку, раздает подарки по инициативе Рамзана Кадырова, и это автоматически улучшает имидж как самого фонда, так и главы республики", - пояснил он.

В священный для мусульман месяц Рамадан республиканские СМИ постоянно сообщали о благотворительных акциях фонда имени Ахмата Кадырова. Так, 6 мая, в первый день месяца поста Рамадан, фонд организовал благотворительную раздачу продуктов малоимущим семьям, сиротам и семьям погибших силовиков. В августе чеченское телевидение показало сюжет о раздаче малоимущим жителям республики продуктовых наборов и жертвенных овец в Курбан-байрам от имени семьи Рамзана Кадырова. Пиар на благотворительности в исламе не приветствуется, указал тогда востоковед Ахмет Ярлыкапов.

С тем, что практика поощрения деньгами родителей мальчиков, родившихся в день рождения пророка, не противоречит традициям ислама, согласен и профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников.

"Не могу сказать, что это очень распространенная практика в исламском мире, но такое есть в отдельных странах. В этом нет ничего, что противоречило бы традициям ислама", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Бобровников.

Масштабно праздновать день рождения пророка в Чечне начали с 2009 года. В 2018 году праздник отмечался 20 ноября, когда состоялись благотворительные концерты, а семьи мальчиков, родившихся в этот день, получили по 100 тысяч рублей. Некоторые местные жители сочли необоснованными траты на масштабное празднование. В этом году празднование дня рождения пророка Мухаммада прошло 9 ноября в новооткрытой мечети "Гордость мусульман" в Шали, в нем приняли участие десятки тысяч верующих. Часть жителей Чечни раскритиковала праздник как нововведение.

В богатых странах Ближнего Востока поощрение деньгами тоже практикуется, пояснил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Там они делают всякие подарки под разными предлогами и преподносят это как исламские ценности", - сказал Кутаев.

В России эта практика ассоциируется с фондом имени Кадырова, подтвердил эксперт. "Я не слышал о такой практике в соседних [с Чечней] мусульманских регионах. А в самой Чечне под любым предлогом фонд дарит подарки и раздает деньги. Это на самом деле большая помощь для малоимущих семей, которых в Чечне очень много", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

В то же время Кутаев подчеркнул, что такая деятельность фонда также направлена на улучшение имиджа властей. "Люди воспринимают помощь от фонда как поддержку от властей. То есть посредством таких акций власти пытаются поднять свой имидж. Власти тем самым показывают, что нуждающиеся находятся в центре внимания. Преследуется цель понравиться обществу и популяризировать себя в республике и в соседних регионах", - сказал эксперт.

Напомним, что в январе актер драматического театра и солист симфонического оркестра Чеченской госфилармонии Амирхан Умаев, ставший финалистом конкурса "Голос. Перезагрузка" на "Первом канале", получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и был удостоен звания "Народный артист Чечни". Жители дотационной республики раскритиковали власти за такой дорогой подарок.

Ранее, 29 декабря 2018 года, победитель конкурса "Учитель года России-2018" Алихан Динаев также получил в подарок от фонда Кадырова Mercedes. В октябре 2018 года чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от фонда Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Такой же подарок получил от фонда Кадырова дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни каждый месяц обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".