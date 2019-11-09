Жители трех республик СКФО съехались на религиозный праздник в Шали

09 ноября 2019, 12:14

Празднование дня рождения пророка Мухаммада прошло в новооткрытой мечети "Гордость мусульман" в Шали, в нем приняли участие десятки тысяч верующих. Многолюдность празднования обеспечена усилиями властей, считают участники торжеств. Часть жителей Чечни раскритиковала праздник как нововведение.

Как писал "Кавказский узел", масштабно праздновать день рождения пророка в Чечне начали с 2009 года. В 2018 году праздник отмечался 20 ноября. Состоялись благотворительные концерты, а семьи мальчиков, родившихся в этот день, получили по сто тысяч рублей. Некоторые местные жители сочли необоснованными траты на масштабное празднование

День рождения пророка Мухаммада отмечается в Чечне 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря Раби-аль-Авваль. В этот день мусульмане проводят мавлиды - торжественные мероприятия, на которых восхваляют пророка.

В этом году день рождения пророка Мухмаммада пришелся на 9 ноября. "Основные торжества по этому случаю прошли вчера и сегодня в мечети, названной именем пророка Мухаммада (мир Ему) в Шали, которая также носит название "Гордость мусульман", где с вечера вчерашнего дня собрались десятки тысяч верующих, как из различных районов республики, так и соседних Ингушетии, Дагестана и других мест", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията.

Мечеть "Гордость мусульман" в Шали была открыта 23 августа, она способна вместить 30 тысяч верующих. Вопрос о целесообразности затрат на строительство самой большой мечети Европы в городе с населением 54 тысячи человек вызвал споры в соцсетях. Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги", впоследствии публично извинились за свои публикации в сюжете чеченского ТВ. Жители республики должны следить за тем, что их дети пишут в интернете, предупредили власти.

Власти республики приурочили к празднику гуманитарные акции. В городах и районах республики накануне было роздано 20 тысяч мешков риса и сахара, столько же пакетов с куриным мясом, буханок хлеба и кукурузных палочек для детей. Кроме того, около 500 больных получили материальную помощь.

"Для нуждающихся в иногороднем лечении жителей республики фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова было выделено 25 миллионов рублей, а на оказание продуктовой помощи малоимущим – шесть миллионов", – сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

8 ноября в мечети города Шали была организована выставка исламских реликвий, а вечером было организовано массовое разговение для верующих. С вечера минувшего дня и до сегодняшнего утра в мечети читался Коран, совершались обряды мавлид и зикр. На рассвете, перед наступлением времени утреннего намаза, в Шали был дан праздничный фейерверк.

Кроме того, 8 ноября в шалинской мечети прошло награждение победителей конкурса на лучшее стихотворение, посвященное пророку Мухаммеду. Победитель конкурса получил миллион рублей, занявшие второе и третье места участники – 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Конкурс был объявлен Духовным управлением мусульман. Кроме того, региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова пообещал выплатить по 50 тысяч рублей всем родителям мальчиков, которые родятся в этот праздник и будут названы в честь пророка или его ближайших сподвижников.

Власти организовали подвоз верующих в Шали

Участники религиозных торжеств в Шали отметили многолюдность праздничных мероприятий в Шали. "Мы в мечети Шали находились со вчерашнего вечера. Туркх (руководитель общины мюридов) за день предупредил, что в этот раз все мероприятия, посвященные дню рождения пророка, будут проходить в новой мечети в Шали, и что все должны там быть. Мы поехали на двух машинах и микроавтобусе. Были там со вчерашнего вечера и до завершения сегодняшней утренней молитвы. Людей было много, даже на улице стояли, потому что внутри не было места", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Адам.

"Администрация выделила транспорт. После четырех часов утра выехали, чтобы к пяти быть на месте. В Шали все трассы были транспортом заняты, несмотря на ночь. До утреннего намаза был большой фейерверк, потом совершили коллективную молитву. Домой только к 8 утра попал", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой иногородний участник праздника, Хамзат.

"У нас в городе все население составляет 54 тысячи человек, а мечеть рассчитана на 30 тысяч, так что нам ее при всем желании полностью не заполнить. Властям это удалось. Наверное, вчера и сегодня утром в Шали собралось столько же или больше людей, чем нас всех вместе взятых", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Шали Марха.

"Там мюриды всех вирдов (течений. – Прим. "Кавказского узла") были со своими имамами и туркхами. Людей к мечети свозили автобусами и "Газелями". Многие приезжали на своих машинах. Все улицы у мечети были просто забиты транспортом. У мечети было много силовиков, на территорию запускали только после проверки. С утра до вечера вчера в мечети выставка реликвий проходила. Народу собралось очень много – даже из Дагестана, Ингушетии были приезжие. Некоторые поздно ночью разошлись, но большинство оставалось до утра", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Султан.

"Сколько там точно было людей, сказать трудно, но мечеть была заполнена полностью, плюс еще на улице были люди. Так что тысяч 40-50 могло быть, если не больше. Много автобусов и микроавтобусов по улицам стояло. Мюриды разных вирдов группами зикр совершали, читали мавлид. Я прежде бывал на празднованиях дня рождения пророка в мечети "Сердце Чечни" (в Грозном. – Прим. "Кавказского узла"), но такого, как было в Шали, еще не видел", – отметил корреспонденту "Кавказского узла" житель чеченской столицы Эли.

Он считает, что людей в Шали собрали власти. "Каждый имам и туркх получили указание организовать людей, плюс еще местные власти направили людей, вот и получилось не только всю мечеть заполнить, но и всю территорию", – сказал грозненец.

Праздник вызвал критику среди верующих

Жители республики неоднозначно относятся к празднованию дня рождения пророка Мухаммеда. "Я не уверен в том, что празднование дня рождения Пророка является допустимым действием. У мусульман обязательным является празднование Уразы-байрама и Курбан-байрама. Все остальное не суть важно. Одно дело читать Коран, проводить мавлид в честь пророка и другое – устраивать фейерверки и сгонять людей в мечеть", - указал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Муса.

"Одни мои знакомые говорят, что день рождения пророка празднуют чуть ли не во всем исламском мире, другие же, наоборот, считают это нововведением, что запрещено мусульманам. Мне кажется, было бы правильным, если бы наши богословы публично обсудили этот вопрос с исламскими учеными из разных стран и дали ясный ответ – можно это делать или нет. Тогда не было бы всем этом недопонимания и разногласий", – предложил другой житель республики, Магомед.

Грозненец Шамиль высказался однозначно против праздника. "Во-первых, точная дата рождения пророка Мухаммада (мир ему) неизвестна, ориентируются по дате его ухода из жизни. Во-вторых, в исламе не принято отмечать ни свои, ни чужие дни рождения. В-третьих – и это скажет любой разбирающийся в мусульманской религии человек, – в исламе есть только два праздника, это Ураза-байрам и Курбан-байрам. И, в-четвертых, наша власть просто использует эту дату для собственного пиара. Это явное нововведение, так что я не отношусь к числу тех, кто считает сегодняшнюю дату праздником мусульман", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Критические мнения высказали и пользователи соцсетей. "Этот день нельзя праздновать!" – написал пользователь Instagram husein_о6 в группе hello_grozny. "Нет такого праздника у мусульман!" –- добавил stanley_ipkiss06.

По состоянию на 12.14 мск 9 ноября эта публикация собрала 2769 "лайков" и 44 комментария.

Комментарии к аналогичной публикации в группе "ЧП_Чечня" в основном позитивные. К 12.14 мск 9 ноября эта публикация собрала 16,6 тысячи просмотров и 32 комментария.

Ранее, в октябре, такие обычаи, как празднование дня рождения пророка Мухаммада, раскритиковал блогер Тумсо Абдурахманов, чем вызвал проклятие со стороны муфтия.